Rektör Beydemir Muhtarlar Derneği Başkanı Çınar ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Rektör Beydemir Muhtarlar Derneği Başkanı Çınar ile bir araya geldi

24.02.2022 10:53
Rektör Beydemir Muhtarlar Derneği Başkanı Çınar ile bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar'ı ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar'ı ziyaret etti.

Bir süre sohbet eden ikili, kurumlar arası yapılabilecek müşterek çalışmaları değerlendirdi. Ziyaretin ardından Rektör Beydemir, Muhtar Çınar'a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversitesine ait anı tabağını hediye etti. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Yargı 22. Bölüm Fragman Yargı 22. Bölüm Fragman Rektör Beydemir ile Başkan Şahin bir araya geldi Rektör Beydemir ile Başkan Şahin bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik, Rektör, Çınar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Beydemir Muhtarlar Derneği Başkanı Çınar ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
10:52 Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor
10:47 Halk Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı!
10:40 Saldırı emri 3 gün önce mi verildi? Putin'in videosundaki detaylar dikkat çekti
10:30 Ukrayna'da Rus bombardımanı altındaki Türk öğrenciler dehşeti anlattı: En büyüğümüz 22 yaşında, tepemizden füzeler geçiyor!
10:17 Sedat Peker iade talebine ne dedi? "Hükümetin şahsıma duyduğu aşırı sevgi..."
10:09 Yasemin Özilhan yalan haberlere ateş püskürdü: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
10:00 Saldırıdan önce Putin ne çağrısı yaptı? Ukrayna yönetimini Neonazi olmakla suçladı ve "Hitler'e karşı bunun için savaşmadık" dedi
10:00 'Evim' mağdurlarının talebi karşılık buldu! TMSF alacaklarının bir bölümünü karşılayacak
09:58 Gözyaşları içinde yalvardı! BM Genel Sekreteri: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın
09:52 Ukrayna, "Savaş uçağını düşürdük" dedi, Rusya yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 10:59:20. #1.12#
SON DAKİKA: Rektör Beydemir Muhtarlar Derneği Başkanı Çınar ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement