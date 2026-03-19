Rektör Çolak\'tan Bayram Mesajı

19.03.2026 13:26
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Çolak, Ramazan Bayramı'nda yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Bayram günleri bizlere yaşlı, yoksul ve muhtaç insanlara yardım eli uzatmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır" dedi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı. Bayramların toplumda birlik ve beraberliğin, dayanışma ve merhamet duygularının pekiştiği özel günler olduğunu vurgulayan Rektör Çolak, bu yıl da güzellik ve iyilikleri paylaştığımız, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayını tamamlayarak Ramazan Bayramı'na erişmenin huzur ve mutluluğunun yaşandığını söyledi. Çolak, mesajında, "İnsani değerlerin gittikçe zayıfladığı bir dünyada dayanışma ve yardımlaşmanın en üst düzeye çıktığı bayram günleri bizlere yaşlı, yoksul ve muhtaç insanlara yardım eli uzatmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. İnsan olmanın erdemini ve hikmetini bizlere hatırlatan bayramlar, bir yandan da üzüntü ve kaygılarımızdan uzaklaştığımız huzur ve coşku günleridir. Bu düşüncelerle Üniversitemiz mensupları ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın tüm İslam Alemi'ne sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

