Rektör Çomaklı: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun" - Son Dakika
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Rektör Çomaklı: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun"

15.07.2022 11:47
Rektör Çomaklı: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Ülkelerin medeniyet düzeyleri; demokrasiye verdikleri önem ve onu korumak yolunda harcadıkları emekle ölçülür. Cumhuriyet tarihi boyunca birçok defa yaşanan darbeler ilerleme yolunda aldığımız hızı kesmekle kalmadı tarih sahnesinde bizi olduğumuz düzeyin altında gösterdi.

Tam ileri bir gelişmişlik düzeyine ulaşmışken, dünya sahnesinde teknolojiden sanayiye, ekonomiden bilimsel başarıya kadar her alanda kendimizi ispatlama yolunda büyük adımlar atılmışken, bu ülkenin ekmeğini yiyip şehit kanıyla sulanmış toprağını çiğneyenlerce bir ihanetin sahneye koyulması yaşandı.

Ancak dün olduğu gibi bugün de vatanını aziz, toprağını kutsal bilen, şehit olmayı şeref, gazi olmayı şan kabul eden insanlar ne demokrasiyi ne de vatanı bir an bile yalnız bırakmayacaklarını haykırdı.

15 Temmuz, bu kutsal anlamlar içinde bizler için bir demokrasi bayramına dönüştü. Bu günü vesile kılarak bu aziz vatan için dünden bugüne şehit olanları rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Demokrasi, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Çomaklı: '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun' - Son Dakika

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