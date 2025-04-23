Rektör Karamustafa, koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında koltuğunu temsili olarak ilkokul 4. sınıf öğrencisine devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıldönümü dolayısıyla rektörlük makamında gerçekleştirilen programda, Talas Şehit Burhan Kaplan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Defne Sipahioğlu, temsili olarak rektör koltuğuna oturdu. Oturduğu makamda, barış ve huzurun hakim olduğu bir dünyada tüm dünya çocuklarının mutlu ve huzurlu yaşam sürmesi temennisinde bulunan ilkokul öğrencisi Defne Sipahioğlu, gelecekte İngilizce öğretmeni ve yazar olmak istediğini, şiir yazmayı çok sevdiğini söyledi.

Yazdığı şiirlerden bir kaçını Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile birlikte okuyan Küçük Defne'yi, Rektör Karamustafa da tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 23 Nisan Bayramının coşkuyla kutlandığı bu anlamlı günde ilkokul öğrencisi Defne Sipahioğlu'na, sınıf öğretmeni Pınar Ezel ve Okul Müdürü Cuma Çalık'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Hoş sohbet ortamında geçen ziyarette Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Böyle zeki, çalışkan çocuklarımız olduğu müddetçe, geleceğimizden, ülkemizin gelecek hedeflerinden hiçbir kaygımız yoktur. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, bu ülkeyi daha iyi yerlere taşıyacaklardır. Ben bu vesile ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Rektör Karamustafa, ziyaretin anısına küçük Defne'ye Üniversitemizin hediyelerini, öğretmenine ve okul müdürüne de kitap ve dijital kütüphane kullanım kartlarından takdim etti. - KAYSERİ