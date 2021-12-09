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Rektör Kazım Uysal'dan Özbekistan'a ziyaret - Son Dakika

Rektör Kazım Uysal'dan Özbekistan'a ziyaret

09.12.2021 09:58
Rektör Kazım Uysal'dan Özbekistan'a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, Özbekistan'ın farklı şehirlerindeki üniversitelere ziyaretlerde bulunarak Dumlupınar Üniversitesi ile Özbek üniversiteleri arasında iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdiler.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, Özbekistan'ın farklı şehirlerindeki üniversitelere ziyaretlerde bulunarak Dumlupınar Üniversitesi ile Özbek üniversiteleri arasında iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdiler.

Özbekistan'da ilk olarak Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğine ziyarette bulunan Rektör Kazım Uysal'a, Lisansüstü Eğitim Enstitü Şahmurat Arık da eşlik etti. Burada Büyükelçi Olgan Bekar ve Eğitim Ataşesi Ali Eyyüp Koca ile bir araya gelen Rektör Uysal, Özbekistan'ın eğitim ve yükseköğrenim sistemi hakkında görüş alışverişinde bulundu

Ülkedeki üniversite ziyaretlerine Özbekistan Uluslararası İslam Akademisinden başlayan Rektör Uysal, burada Rektör Yardımcıları Bakhromjon B. Mamadiev ve Ibrahim S. Usmanov ile İmam Maturidi Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi Başkanı Davronbek Makhsudov'la istişarelerde bulundular. Görüşmelerin sonunda kurumlar arasında iş birliği konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Daha sonra Taşkent Devlet Doğu Araştırmaları Üniversitesinde temaslarda bulunan Uysal, Üniversite Rektörü Gulchekhra Sh. Rikhsieva, Türkoloji Fakültesi Dekanı Jumali Kazimovich Shabanov ve beraberindeki heyet ile görüşmelerde bulundu. Bu kurumdaki görüşmelerde üniversiteler arasında iş birliğinin nasıl sağlanacağı ve olabilecek ortak projeler ele alındı.

"Özbekistan'ın altı yükseköğretim kurumu iş birliği görüşmesi"

Özbekistan ziyaretinin ikinci gününde Semerkant şehrine geçen Prof. Dr. Uysal ve Prof. Dr. Arık, İpek Yolu Uluslararası Turizm Üniversitesi Rektör Yardımcısı Juliboy Eltazarov'la bir araya gelerek üniversite hakkında bilgiler aldı. Buradan İmam Buhari Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezine geçen Üniversite heyeti, Dr. Shovosil Ziyodov ve Dr. Otabek Muhammadiev ile kurumlar arası iş birliği konusunda anlaşmaya vardılar.

Semerkant'tan Buhara'ya geçen Uysal ve Arık, Buhara Devlet Üniversitesi Rektörü Dr. Obidjon Khafizovich ve Rektör Yardımcısı Dr. Abror Juraev ile görüşerek üniversitenin faaliyet alanları hakkında bilgiler aldı. Görüşmenin sonunda düzenlenen törende her iki rektör de kurumlar arasında iş birliğini öngören sözleşmeye imza atarak ortak çalışma koşullarını hükme bağladılar. - KÜTAHYA

Rektör Kazım Uysal'dan Özbekistan'a ziyaret
Rektör Kazım Uysal'dan Özbekistan'a ziyaret
Rektör Kazım Uysal'dan Özbekistan'a ziyaret
Rektör Kazım Uysal'dan Özbekistan'a ziyaret
Rektör Kazım Uysal'dan Özbekistan'a ziyaret
Rektör Kazım Uysal'dan Özbekistan'a ziyaret

Lisansüstü Eğitim, Kazım Uysal, Özbekistan, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Kazım Uysal'dan Özbekistan'a ziyaret - Son Dakika


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