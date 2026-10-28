Rektör Uslu: "Geleceğimizi bilim ve aklın ışığında inşa ediyoruz" - Son Dakika
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Rektör Uslu: "Geleceğimizi bilim ve aklın ışığında inşa ediyoruz"

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Rektör Uslu: "Geleceğimizi bilim ve aklın ışığında inşa ediyoruz"
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet’in Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik iradesinin en büyük göstergesi olduğunu vurguladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik iradesinin en büyük göstergesi olduğunu vurguladı.

29 Ekim 1923 tarihinin Türk milletinin yazısını kendi iradesiyle belirlediği tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Rektör Uslu, Cumhuriyet'in Kurtuluş Mücadelesi sonucunda elde edilen büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Uslu; mesajında, "29 Ekim 1923, aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği Kurtuluş Mücadelesi 'nin, milli egemenlik ve bağımsızlık iradesiyle birleşerek Cumhuriyet ile taçlandırıldığı; milletimizin kendi yazısını ve istikbalini kendi iradesiyle belirlediğini bütün dünyaya ilan ettiği, tarihimizin en müstesna dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin üstün fedakarlığı, azim ve kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, aziz milletimizin bağımsızlık ve egemenlik anlayışının en kıymetli göstergesidir.

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Mücadelemizin bütün kahramanlarını, Atatürk'ün silah arkadaşlarını, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve büyük fedakarlıklarıyla tarihimize geçen tüm kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Bizlere düşen en büyük sorumluluk; ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, temel değerlerini ve kazanımlarını korumak, bilim, eğitim, kültür ve tarih yoluyla daha ileriye taşımak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Bu sorumluluk, geçmişten devraldığımız değerlere sahip çıkmanın yanı sıra ülkemizin geleceğini bilim, akıl, eğitim ve üretim temelinde inşa etmeyi de gerektirmektedir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak bizler de bu sorumluluğun bilinciyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır." sözü doğrultusunda, bilimin ve aklın rehberliğinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kıymetli gün vesilesiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; Cumhuriyetimizin 103'üncü kuruluş yıl dönümünü ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
Hasan UsluRektörBilimYerelSon Dakika

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