Renkli Sakallı Esnaf Hatay'da Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Renkli Sakallı Esnaf Hatay'da Dikkat Çekiyor

Renkli Sakallı Esnaf Hatay\'da Dikkat Çekiyor

Hatay'da kızıyla yaşadığı diyalog sonrası sakallarını boyamaya başlayan ve renkli sakallarıyla tanınan Resul Yardımcı'nın sakalları günlük ruh haline göre renk değiştiriyor. Yardımcı, çevresindekilerin ne dediğini umursamadan özgür ruhuyla dikkat çekiyor.

15.07.2024 08:41
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Hatay'da kızıyla yaşadığı diyalog sonrası sakallarını boyamaya başlayan ve renkli sakallarıyla tanınan Resul Yardımcı'nın sakalları günlük ruh haline göre renk değiştiriyor. Zaman zaman sakallarını yeşil, mavi ve mor renge boyatan Yardımcı, görünüşüyle dikkat çekiyor.

Payas ilçesinde esnaflık yapan 47 yaşındaki Resul Yardımcı, yaşadığı ilçede herkes tarafından renkli sakallarıyla tanınıyor. Kızıyla yaşadığı diyalog sonrası saçları olmadığı için sakallarını boyamaya başlayan Yardımcı, günlük ruh haline ve evlatlarının sevdiği renklere göre sakallarına renk veriyor. Çevresindekilerin ne der düşüncesine kapılmayan Yardımcı, özgür ruhu ve karakteriyle görenlerin dikkatini çekiyor.

"Saçım yok, biz de sakalımızla oynuyoruz"

Renkli sakalıyla tanınan esnaf Resul Yardımcı, renk değiştirmenin kolay olmadığını belirterek, "Benim bir 15 yaşında, bir de 13 yaşında kızım ve oğlum var. Biz nedense Türkiye'de Ortadoğu'da başkalarının hayatlarını yaşıyoruz, başkalarının isteklerine göre davranıyoruz. Araba alırken bile ikinci sahibinin zevkine göre araba rengini seçiyoruz. Ben hiç hayatımda böyle bir adam olmadım, kim ne der diye hiç düşünmedim, canım nasıl istiyorsa öyle yaşamaya çalıştım. Buna da ailem müsaade etti. Kızıma hep saçını, boya saçını boya diyordum. Kızım da bana, ben sana saçlarını boya diyor muyum, dedi ve ben de kel olduğumu söyledim. Kızım da bana, sakallını boya o zaman dedi. Boyarım kızım dedim ve önce mor renge boyadım, yeşil oğlumun rengi en sevdiği renk, sonra yeşile boyadım. Fuşya rengini kızım seviyor fuşyaya boyadım, maviyi ben seviyorum maviye boyadım, böyle gidiyoruz. Yeşil ve fuşya kızımla oğlumun ruh haline göre değişiyor. Ben kendime göre boyayacağım dediğimde değiştiriyorum, canımız ne istiyorsa. Renk değiştirmek de kolay değil, açıcı sürüyorsunuz, Kadınlar bilir, erkekler bilmez ama açıcıyla genelde de kendim yapıyorum seviyorum. Saçım yok biz de sakalımızla oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sakalını boyamada renkleri birlikte seçiyoruz"

Resul Yardımcı'nın oğlu 13 yaşındaki Mustafa Yardımcı, "Bence babamın sakalı kendi tercihi. Babam bizim özel hayatımıza karışmaz, ben de babamın özel hayatına karışmıyorum o yüzden istediğini yapabilir. Fikrimi alır genelde ben de fikrimi söylerim. Sakalını boyamada renkleri birlikte seçiyoruz" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Renkli Sakallı Esnaf Hatay'da Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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