Restoran Sahibi Şehit Ailelerine Ücretsiz Hizmet Sunuyor

TUNAKAN YILDIRIM

Galip Benzek, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Tarihi Çarşı Han arkasında 9 ay önce açtığı restoranında açıldığı günden beri şehit ailelerine ücretsiz hizmet sunuyor. Benzek, "Bu restoranı açarken aklımdaydı. Ücretsiz demek bile anlamsız. Çünkü onlar çocuklarının canları ile bir bedel ödediler. Biz nasıl onlardan ücret talep edebiliriz" dedi.

Restorasyon aşamasından beri şehit ailelerine ücretsiz hizmet vermeyi aklına koyduğunu belirten Benzek tüm işletmelerin aynı şekilde davranması gerektiğini, vatan savunmasında çocuklarının canları ile bedel ödeyen ailelerden ücret talep edilemeyeceğini belirtti. Benzek şunları söyledi:

"Bu restoranı açarken aklımdaydı. Ücretsiz demek anlamsız oluyor aslında. Onlar bedeli ödemiş insanlar. Çocuklarının canları ile ödemiş insanlar. Nasıl ücret alabilirsin ki? Ülkemizde 12 şehit verdik. Bu ülkenin bölünemeyeceğini, hiçbir şekilde parçalanamayacağını bizi tanımayan ve bizim de onları tanımadığımız insanlar bedelini ödüyor. Canıyla ve bedeni ile bedelini ödüyorlar. O yüzden ücretsiz yaptım. Ben bu işletmeye devam ettiğim sürece ücretsiz politikamızı devam ettireceğiz. Sadece şehrimizde değil ülkenin her yerinden gelen insanlara bu şekilde hizmet ediyoruz. Ülkenin her restoranın da bu şekilde davranması gerekir, onlardan ücret alınamaz."