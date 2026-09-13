Reyhanlı'da 12 yaşındaki çocuğun harçlıklarıyla aldığı bisiklet evinin önünden çalındı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Eymen Bahadırlı'nın (12), harçlıklarını biriktirerek aldığı bisikleti evinin önünden çalındı. Güvenlik kameralarını inceleyen aile, bisikleti bir çocuğun götürdüğünü belirlerken, şikayetçi oldu. Bisikletinin bulunmasını isteyen Bahadırlı, "Harçlıklarımı biriktirerek almıştım. Çok üzüldüm, başka çocukların başına gelmesin" dedi.

Reyhanlı'da yaşayan Eymen Bahadırlı, harçlıklarını biriktirerek ailesiyle birlikte bisiklet aldı. 5 Eylül'de bisikletini evinin önüne kilitleyen Bahadırlı, sıcak hava nedeniyle 3 gün kullanmadı. Yeniden bisikletine binmek istediğinde yerinde olmadığını fark eden Eymen, ailesiyle güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde bisikletin bir çocuk tarafından götürüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine polise giderek şikayetçi olan aile bisikletin bulunmasına istedi.

'ÇOK ÜZÜLDÜM, BAŞKA ÇOCUKLARIN BAŞINA GELMESİN'

Yaşadıklarını anlatan Eymen Bahadırlı, "Altıncı sınıfa geçmemin ardından, kendime harçlıklarımla bisiklet aldım. Bisikleti, 5 Eylül günü buraya bıraktım. Sıcaklardan dolayı üç gün bisikletimi süremedim, Üç gün sonra tekrar bisikletimin başına geldiğinde çalındığını gördüm. Hemen kameralara baktık, çalan çocuğu kameralarda gördük. Kamerayı görmemiş zaten, görse belki de yapmazdı. Harçlıklarımı biriktirerek almıştım, çok üzüldüm. Başka çocukların başına gelmesin, bisikletimi istiyorum" dedi.