Reyhanlı\'da Kurban Bayramı Sonrası Hayvan Kalıntıları Temizlendi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyarıları dikkate almayan vatandaşlar tarafından gelişi güzel şekilde açık alana bırakılan hayvan kalıntıları belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Reyhanlı ilçesinde Kurban Bayramı'nda kurban keserek görevlerini yerine getiren bazı vatandaşlar, hayvanların derilerini ve iç organlarını uyarıları dikkate almayarak açık araziye bıraktılar. Bayramın 1. günü boyunca Reyhanlı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar çevre kirliliğine sebep oldular. Vatandaşlar tarafından doğaya bırakılan hayvan kalıntıları, ekipler tarafından temizlendi. - HATAY