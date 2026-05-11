Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi anıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 13 yıl önceki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 53 kişi törenle anıldı.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde 53 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı 2 ayrı bombalı terör saldırısının 13. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. 11 Mayıs şehitleri için Reyhanlı Belediyesi'nden 11 Mayıs Şehitleri Anıtı'na kadar yürüyüş gerçekleşti. Ellerinde Türk bayrakları ve yakınlarının olduğu fotoğraflarla yürüyen vatandaşlar; saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin adının tek tek okunduğu anma etkinliğinde dualar da edildi. Programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun ve vatandaşlar katıldı. Yakınlarını kaybedenler acılı aileler, 11 Mayıs Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı.

"Biz annelerimizin Anneler Günü'nü kutlayamadık ve hiçbir zaman da kutlayamayacağız"

Reyhanlı patlamasında kardeşini kaybeden acılı abla Semra Ayaz, "Reyhanlı patlamasında genç kardeşimi ve bir yiğidi kaybettik. Bizim bugün acı günümüz, kara günümüzdür. İsterdik ki herkes bugün bizim acımızı paylaşsın. Bugün acılarımız tekrardan tazelendi. Rabb'im bir daha yaşatmasın. Onların mekanlarını cennet eylesin. Annelerimizin bugün kara günü, biz annelerimizin Anneler Günü'nü kutlayamadık. Hiçbir zaman da kutlayamayacağız" dedi.

"Kahvaltı ediyoruz, bir baktık patlama sesi geldi ve Reyhanlı'da kan gövdeyi almıştı"

Reyhanlı patlamasında ölen yeğeninin cansız bedenini ikinci gün bulduklarını söyleyen Aliye Eser, "Ben yeğenim Murat Yeliz'i kaybettim. Patlama günü evdeydik. Kahvaltı ediyoruz, bir baktık patlama sesi geldi. Olay yerine yetiştik. Reyhanlı'da kan gövdeyi almıştı, neye uğradığımızı şaşırdık. Yeğenimi, ikinci günü ancak bulabildik. Acılarımız dünkü gibi taze inşallah bir daha yaşamayız. Bugün Anneler Günü geliyor da ama bizim için Anneler Günü gelmiyor. Bugün tüm Türkiye insanlarımızı, şehitlerimizin hepsine rahmet olsun. Başımız sağ olsun Türkiye diyelim, üzgünüm. Kelimelerimiz boğazımızda düğümleniyor. Onları çok özlüyoruz. Yeğenimin oturması, konuşması, doğruluğu ve yürüyüşü yeterdi" şeklinde konuştu.

11 Mayıs Reyhanlı saldırısının Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne yapılan bir saldırı olduğunu belirten Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise, "Yaklaşık 40 yıldır ülkemizin bölünmesi, parçalanması için uğraşan bazı şer odakları maalesef 11 Mayıs'ta Reyhanlı'da tekrar devreye girmiştir. Bu millet her zaman olduğu gibi her zor durumda birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde birbiriyle kucaklaşmıştır. Burada hayatını kaybeden her kardeşimiz Türkiye'de birinci sınıf insandır. Burada yaralanmış olan her kardeşimiz bizim canımızın bir parçasıdır. Ben tekraren 11 Mayıs'ta hayatını kaybeden tüm insanlarımıza, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlara başsağlığı diliyorum. Ailelerine de sabırlar diliyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı bozmasın" ifadelerini kullandı. - HATAY