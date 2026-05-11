Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi anıldı

Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi anıldı
11.05.2026 15:55  Güncelleme: 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 13 yıl önceki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 53 kişi törenle anıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 13 yıl önceki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 53 kişi törenle anıldı.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde 53 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı 2 ayrı bombalı terör saldırısının 13. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. 11 Mayıs şehitleri için Reyhanlı Belediyesi'nden 11 Mayıs Şehitleri Anıtı'na kadar yürüyüş gerçekleşti. Ellerinde Türk bayrakları ve yakınlarının olduğu fotoğraflarla yürüyen vatandaşlar; saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin adının tek tek okunduğu anma etkinliğinde dualar da edildi. Programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun ve vatandaşlar katıldı. Yakınlarını kaybedenler acılı aileler, 11 Mayıs Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı.

"Biz annelerimizin Anneler Günü'nü kutlayamadık ve hiçbir zaman da kutlayamayacağız"

Reyhanlı patlamasında kardeşini kaybeden acılı abla Semra Ayaz, "Reyhanlı patlamasında genç kardeşimi ve bir yiğidi kaybettik. Bizim bugün acı günümüz, kara günümüzdür. İsterdik ki herkes bugün bizim acımızı paylaşsın. Bugün acılarımız tekrardan tazelendi. Rabb'im bir daha yaşatmasın. Onların mekanlarını cennet eylesin. Annelerimizin bugün kara günü, biz annelerimizin Anneler Günü'nü kutlayamadık. Hiçbir zaman da kutlayamayacağız" dedi.

"Kahvaltı ediyoruz, bir baktık patlama sesi geldi ve Reyhanlı'da kan gövdeyi almıştı"

Reyhanlı patlamasında ölen yeğeninin cansız bedenini ikinci gün bulduklarını söyleyen Aliye Eser, "Ben yeğenim Murat Yeliz'i kaybettim. Patlama günü evdeydik. Kahvaltı ediyoruz, bir baktık patlama sesi geldi. Olay yerine yetiştik. Reyhanlı'da kan gövdeyi almıştı, neye uğradığımızı şaşırdık. Yeğenimi, ikinci günü ancak bulabildik. Acılarımız dünkü gibi taze inşallah bir daha yaşamayız. Bugün Anneler Günü geliyor da ama bizim için Anneler Günü gelmiyor. Bugün tüm Türkiye insanlarımızı, şehitlerimizin hepsine rahmet olsun. Başımız sağ olsun Türkiye diyelim, üzgünüm. Kelimelerimiz boğazımızda düğümleniyor. Onları çok özlüyoruz. Yeğenimin oturması, konuşması, doğruluğu ve yürüyüşü yeterdi" şeklinde konuştu.

11 Mayıs Reyhanlı saldırısının Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne yapılan bir saldırı olduğunu belirten Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise, "Yaklaşık 40 yıldır ülkemizin bölünmesi, parçalanması için uğraşan bazı şer odakları maalesef 11 Mayıs'ta Reyhanlı'da tekrar devreye girmiştir. Bu millet her zaman olduğu gibi her zor durumda birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde birbiriyle kucaklaşmıştır. Burada hayatını kaybeden her kardeşimiz Türkiye'de birinci sınıf insandır. Burada yaralanmış olan her kardeşimiz bizim canımızın bir parçasıdır. Ben tekraren 11 Mayıs'ta hayatını kaybeden tüm insanlarımıza, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlara başsağlığı diliyorum. Ailelerine de sabırlar diliyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı bozmasın" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz
Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı

17:17
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
17:05
İpler koptu Bu parayı veren Rafael Leao’yu alacak
İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak
17:01
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
16:35
Fenerbahçe’de büyük kriz Tam 8 ismin bileti kesildi
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 17:31:45. #7.12#
SON DAKİKA: Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.