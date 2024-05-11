Reyhanlı'da bombalı saldırıda hayatını kaybeden şehit annesi oğlundan geriye kalan gömleğiyle hasret gideriyor - Son Dakika
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Yerel

Reyhanlı'da bombalı saldırıda hayatını kaybeden şehit annesi oğlundan geriye kalan gömleğiyle hasret gideriyor

Reyhanlı\'da bombalı saldırıda hayatını kaybeden şehit annesi oğlundan geriye kalan gömleğiyle hasret gideriyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 53 vatandaşın acısı yıllar geçse de dinmiyor.

11.05.2024 08:58  Güncelleme: 09:02
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 1 1 Mayıs 2013'te meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 53 vatandaşın acısı yıllar geçse de dinmiyor. Saldırıda 28 yaşındaki oğlu şehit olan anne Sabahat Taş, oğlundan geriye kalan gömleğiyle hasret gideriyor.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde terör grupları tarafından peş peşe iki bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda 53 sivil vatandaş hayatını kaybetmişti. PTT binası ve Reyhanlı Belediyesi önünde gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları o günleri unutamıyor. Saldırı sırasında camiden çıkıp ekmek almaya giden 28 yaşındaki Mehmet Taş'ın annesi Sabahat Taş, oğlunun gömleğiyle hasret gideriyor.

"11 sene oldu yarım dakika unutabilmiş değilim"

Oğlunu hep kalbinde yaşattığını dile getiren anne Sabahat Taş, "11 Mayıs 2013'te en acı günler oldu. Oğlum camiden çıkıp ekmek almaya gittiği an bombalı saldırıya uğradı. Oğlum orada şehit oldu. Oğlumu çok özlüyorum ve hala içimizde yaşıyor. Benim oğlum çok cana yakın ve yardımseverdi. 11 sene oldu daha yarım dakika unutmuş değilim. Onu hep kalbimde yaşatıyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Reyhanlı, 1 Mayıs, Hatay, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Reyhanlı'da bombalı saldırıda hayatını kaybeden şehit annesi oğlundan geriye kalan gömleğiyle hasret gideriyor - Son Dakika

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