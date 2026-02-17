Rhode Island'da Buz Hokeyi Maçında Silahlı Saldırı - Son Dakika
Rhode Island'da Buz Hokeyi Maçında Silahlı Saldırı

17.02.2026 02:50
Rhode Island'daki bir buz hokeyi maçında gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Rhode Island eyaletinde oynanan bir liselerarası buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısı şüpheli dahil 3'e yükselirken, ağır yaralı 3 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğü açıklandı.

ABD'nin Rhode Island eyaletinde bulunan Pawtucket bölgesindeki Dennis M Lynch Arena'da oynanan bir liselerarası buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırının bilançosu ağırlaştı. Pawtucket Police Şefi Tina Goncalves ölü sayısının saldırgan dahil 3'e yükseldiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre şüphelinin kendini öldürdüğünün değerlendirildiğini aktaran Gonvalces, 1 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti. Saldırgan ve kurbanların kimlikleri hakkında detay vermekten kaçınan Gonvalces, ağır yaralı 3 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğü bilgisini paylaştı. Silahlı saldırgan ile kurbanlar arasındaki ilişkinin henüz kesin olarak bilinmediğini ancak soruşturmanın sürdüğünü vurgulayan Gonvalces, "Görünüşe göre bu hedefi belli bir saldırıydı, muhtemelen bir aile arası anlaşmazlıktı" değerlendirmesinde bulundu. Rhode Island Valisi Dan McKee, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada olayı takip ettiğini ve kolluk kuvvetleri ile yerel yetkililerle iletişim halinde olduğunu belirterek, "Tüm Pawtucket ve olaydan etkilenen herkes için dua ediyorum" dedi.

Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan saldırı anında kaydedilen yeni amatör görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan panik anları an be an kameraya yansırken, ardı ardına silah seslerinin duyulmasının ardından sporcuların ve izleyicilerin kaçmaya çalıştığı görüldü.

En az 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı

ABD'nin Rhode Island eyaletinde bulunan Pawtucket bölgesindeki Dennis M Lynch Arena'da oynanan bir liselerarası buz hokeyi maçı sırasında silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Olayın ardından buz pistindeki sporcular ve izleyicilerin tahliye edildiği bildirilmişti. - RHODE ISLAND

