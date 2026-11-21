Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde hayırsever iş insanı Rıdvan Budak tarafından merhum babası Ahmet Budak adına yaptırılan taziye evi törenle hizmete açıldı.

Açılışa Vali Yardımcısı Osman Kurt, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

"Memleketimize karşı sorumluluğumuz var"

Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, babasının adını yaşatmak ve taziye evini hemşerilerinin hizmetine sunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek memlekete katkı sağlamayı vefa borcu olarak gördüklerini söyledi. Taziye evinin yalnızca cenaze ve taziye günlerinde değil sosyal ve kültürel etkinliklerde de kullanılmasını arzuladığını belirten Budak, tesisin mahalle sakinlerinin bir araya gelerek kaynaşmasına katkı sunmasını temenni etti.

"Sürgümüze layık güzel bir eser oldu"

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Rıdvan Budak'ın memleketiyle bağını koparmadığını belirterek, merhum babası adına yaptırdığı taziye evinden dolayı teşekkür etti. Bayram, taziye evinin Sürgü'ye kazandırılan güzel bir eser olduğunu ifade etti. Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur ise ilçede deprem sonrası yaklaşık 8 bin deprem konutuyla ihya ve inşa çalışmalarının sürdüğünü, kamu kurumları, okullar ve ibadethanelerin yeniden yapıldığını kaydetti. Taziye evlerinin deprem sonrası mahallelerin önemli ihtiyaçlarından biri haline geldiğini belirten Sungur, yapım sürecinde Rıdvan Budak'ın yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Doğanşehir Belediyesinin destek sunduğunu söyledi.

"16 taziye evi açılışa hazır"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, taziye evlerinin kent kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, TOKİ ile birlikte yaptıkları 16 taziye evinin açılışa hazır olduğunu açıkladı. Taziye evlerinin üst katlarında 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an kursu bulunması şartını getirdiklerini ifade eden Er, yeşil alanların daha verimli kullanılması amacıyla bu uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi. Taziye yemeklerinin aileler üzerinde ekonomik yük oluşturabildiğine de değinen Er, bazı vatandaşların mahcup olmamak için borçlanarak yemek verdiğini, hatta araç ve hayvanlarını satmak zorunda kaldığını duyduklarını belirterek, bu geleneğe yönelik ortak bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Doğanşehir'de 32 bin kişinin barınacağı yeni yerleşim

Doğanşehir'in yaklaşık 36 bin nüfusa sahip olduğunu belirten Er, ilçede 32 bin kişinin barınabileceği yeni yerleşim alanlarının inşa edildiğini söyledi. İlçenin atık su arıtma tesisi için yaklaşık 10 milyon avroluk finansman görüşmelerinin sürdüğünü kaydeden Er, kentsel dönüşüm projesinin de tamamlandığını ve uygulama senaryoları üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Vali Yardımcısı Osman Kurt da taziye evinin hayırlı olmasını dileyerek, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ise taziye evlerinin farklı siyasi görüşlerden ve toplumsal kesimlerden insanları bir araya getirdiğini belirterek, yapılan eserin Sürgü ve Doğanşehir'e hayırlı olmasını temenni etti.

Doğanşehir Belediyesi tarafından arsa tahsisi ve çevre düzenlemesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı ve üstyapı desteği sağlanan Ahmet Budak Taziye Evi, mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu.