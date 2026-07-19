Rıdvan Kılıç, Başarı Ödülünü Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rıdvan Kılıç, Başarı Ödülünü Kazandı

Rıdvan Kılıç, Başarı Ödülünü Kazandı
19.07.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GGC'nin 40. Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda Rıdvan Kılıç birinci oldu.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışmasında İhlas Haber Ajansı Diyarbakır muhabiri Rıdvan Kılıç, "Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı, gerçek evde fark edilen 'bileklikte' ortaya çıktı" haberiyle birincilik ödülü kazandı.

GGC tarafından bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışmasında birinciler belli oldu. Buna göre, İhlas Haber Ajansı Diyarbakır muhabiri Rıdvan Kılıç, "Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı, gerçek evde fark edilen 'bileklikte' ortaya çıktı" haberiyle Bülent Boztepe TV Haber Dalından birincilik ödülü aldı.

Yarışmada dereceye girenler şu isimlerden oluştu:

"Ekrem Sunar yazılı haber dalı ödülü gazeteci Ardıl Batmaz'ın Kısa Dalga'da yayınlanan, 'Diyarbakır'da tarım alanları petrole kurban edildi: 5 yılda 7 bin hektar' haberine verildi. Ertuğrul Pirinççioğlu röportaj dalı ödülü İlke Tv'den Zilan Azad'ın, 'İsim hakkı: Metropollerde Kürtçe isimle yaşamak' röportajına verildi. Bülent Boztepe TV haber dalı ödülü İhlas Haber Ajansından Rıdvan Kılıç'ın, "Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı, gerçek evde fark edilen 'bileklikte' ortaya çıktı' haberine verildi. TV program dalı ödülü Rudaw Tv'den Rawin Sterk Yıldız'ın, 'Gel Anlat Çözüm Özel' programına verildi. Görüntü dalı ödülü DHA'dan Hüseyin İçli'nin 'Eğitime husumet engeli' haber görüntülerine verildi. Dron çalışması dalı ödülü AA'dan Ömer Yasin Ergin'in, 'Göçerlerin 9 Virajlı Yolculuğu' dron görüntülerine verildi. Spor haberleri dalı ödülü gazeteci Zelal Sahidenur Sarı'nın Medyascope'da yayımlanan 'Vanspor'un 25 yıllık hasreti' haberine verildi. Kürtçe haber dalı ödülü Rudaw Tv'den Abdulselam Akinci'nin 'Niviskare Be Qelem' haberine verildi. Kürtçe program dalı ödülü Waar Tv'den Muhammed Mehdi Mutlu ve Atilla Görür'ün, 'Mehdi Mehvane - Eylul Nazlier' programına verildi. Fotoğraf dalı ödülü AA'dan Osman Bilgin'in, 'Diagne Sevinci' fotoğrafına verildi. Sayfa tasarımı dalı ödülü Tigris Haber'den Ali Vuranel'in yaptığı gazete tasarımına verildi. Radyo haber/program ödülü TRT Radyo'dan Şenay Sevim Cemiloğlu'nun, 'Hayatın İçinden' programına verildi." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Rıdvan Kılıç, Kültür Sanat, 3. Sayfa, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rıdvan Kılıç, Başarı Ödülünü Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

13:41
ABD, İran’da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
12:48
İran’ın gizli silahı ilk kez sahnede ABD’nin savunma kalkanını yıktı geçti
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti
12:36
Miçotakis’in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
12:33
Çöl sıcakları geliyor Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak
Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak
12:26
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
12:16
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 13:49:41. #7.12#
SON DAKİKA: Rıdvan Kılıç, Başarı Ödülünü Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.