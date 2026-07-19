Rıdvan Kılıç, Başarı Ödülünü Kazandı

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışmasında İhlas Haber Ajansı Diyarbakır muhabiri Rıdvan Kılıç, "Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı, gerçek evde fark edilen 'bileklikte' ortaya çıktı" haberiyle birincilik ödülü kazandı.

GGC tarafından bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışmasında birinciler belli oldu. Buna göre, İhlas Haber Ajansı Diyarbakır muhabiri Rıdvan Kılıç, "Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı, gerçek evde fark edilen 'bileklikte' ortaya çıktı" haberiyle Bülent Boztepe TV Haber Dalından birincilik ödülü aldı.

Yarışmada dereceye girenler şu isimlerden oluştu:

"Ekrem Sunar yazılı haber dalı ödülü gazeteci Ardıl Batmaz'ın Kısa Dalga'da yayınlanan, 'Diyarbakır'da tarım alanları petrole kurban edildi: 5 yılda 7 bin hektar' haberine verildi. Ertuğrul Pirinççioğlu röportaj dalı ödülü İlke Tv'den Zilan Azad'ın, 'İsim hakkı: Metropollerde Kürtçe isimle yaşamak' röportajına verildi. Bülent Boztepe TV haber dalı ödülü İhlas Haber Ajansından Rıdvan Kılıç'ın, "Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı, gerçek evde fark edilen 'bileklikte' ortaya çıktı' haberine verildi. TV program dalı ödülü Rudaw Tv'den Rawin Sterk Yıldız'ın, 'Gel Anlat Çözüm Özel' programına verildi. Görüntü dalı ödülü DHA'dan Hüseyin İçli'nin 'Eğitime husumet engeli' haber görüntülerine verildi. Dron çalışması dalı ödülü AA'dan Ömer Yasin Ergin'in, 'Göçerlerin 9 Virajlı Yolculuğu' dron görüntülerine verildi. Spor haberleri dalı ödülü gazeteci Zelal Sahidenur Sarı'nın Medyascope'da yayımlanan 'Vanspor'un 25 yıllık hasreti' haberine verildi. Kürtçe haber dalı ödülü Rudaw Tv'den Abdulselam Akinci'nin 'Niviskare Be Qelem' haberine verildi. Kürtçe program dalı ödülü Waar Tv'den Muhammed Mehdi Mutlu ve Atilla Görür'ün, 'Mehdi Mehvane - Eylul Nazlier' programına verildi. Fotoğraf dalı ödülü AA'dan Osman Bilgin'in, 'Diagne Sevinci' fotoğrafına verildi. Sayfa tasarımı dalı ödülü Tigris Haber'den Ali Vuranel'in yaptığı gazete tasarımına verildi. Radyo haber/program ödülü TRT Radyo'dan Şenay Sevim Cemiloğlu'nun, 'Hayatın İçinden' programına verildi." - DİYARBAKIR