Rize-Artvin Havalimanı'nın uluslararası giriş ve çıkışlara açık olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı'nın uluslararası giriş ve çıkışlara açık olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

11.05.2022 01:22
Rize-Artvin Havalimanı'nın uluslararası giriş ve çıkışlara açık olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Rize-Artvin Havalimanı'nın uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Rize-Artvin Havalimanı'nın uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi. Kararın, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1'inci maddesi gereğince verildiği belirtildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rize-Artvin Havalimanı'nın uluslararası giriş ve çıkışlara açık olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika


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