Rize'de sahibinin yediği baldan yiyen kedi kendinden geçti - Son Dakika
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Rize'de sahibinin yediği baldan yiyen kedi kendinden geçti

Rize\'de sahibinin yediği baldan yiyen kedi kendinden geçti

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir markette kahvaltı yapan Süleyman Okuyan'a ait kedi, sahibinin dalgınlığından faydalanarak bir miktar bal yedi. Yediği balın etkisiyle kendinden geçen kedi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kedinin durumu daha sonra normale döndü. Olay, sosyal medyada da ilgi gördü.

01.09.2024 14:27
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Rize'nin Çayeli ilçesinde sahibinin yediği baldan yiyen kedi kendinden geçti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde bir markette kahvaltı yapan Süleyman Okuyan'a ait 'Duman' isimli kedi Okuyan'ın dalgınlığından istifade ederek bir miktar bal yedi. Yediği balın ardından kendinden geçen kedisini gören Okuyan, hemen kedisini sandalyeye oturttu. Sandalyeye oturan kedisini kendine getirmeye çalışan Okuyan'ın o anları cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Bir süre baygınlık geçiren kedi sonrasında normale döndü. Videoyu çeken arkadaşının soruları üzerine cevap veren Okuyan "200 grama yakın bal yedi. Normal Erzurum Ova balı yedi. 4 saatin üzerine biraz canlandı, hareket etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Kedinin görüntüsü deli bal yiyince fenalaşan ayı yavrusunu hatırlattı

Sosyal medyada da paylaşılan video kısa sürede ilgi gördü. Kedinin bal yedikten sonra bu hale dönmesi akıllara Düzce'de deli bal yedikten sonra kamyonet kasasında fenalaşan ayı yavrusunu akıllara getirdi.

"Bugün biraz kaçamak yaptı ve bal yedi"

Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından bir açıklama yapan Süleyman Okuyan, kedisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bir yanlış anlaşılma oldu. Şu anda kedimizin durumu iyi. Bugün biraz kaçamak yaptı ve bal yedi. Ona da dokundu. Şu an da sağlık durumu gayet iyi. Biz oynamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Rize'de sahibinin yediği baldan yiyen kedi kendinden geçti - Son Dakika
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