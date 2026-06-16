Rize'de Kafes Balık Çiftliğine Karşı Köylü Nöbeti

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçılar Köyü sakinleri, sahile kurulması planlanan kafes balık çiftliği projesine karşı tepkilerini dile getirmek amacıyla nöbet eylemi başlattı.

Pazar ilçesinde, Zelek Limanı açıklarında kurulmak istenen kafes balık çiftliğine karşı Balıkçı Köyü halkı projeye karşı nöbet eylemi başlattı. Balıkçılar liman giriş kapısını araçlarla kapatırken, balıkçı kadınlar da giriş kapısı önünde nöbet tutarak direnecekleri çağrısı yaptı.

Yetkililerin projenin iptali için kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesi çağrısında bulunan balıkçılar, "Biz köyümüze sahip çıkıyoruz. Kadınlar olarak burada yatacağız, buradan ayrılmayacağız. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bize verilen sözler tutulmadı, güvenimiz sarsıldı. Köyümüzü kaybetmek istemiyoruz. Valimiz, kaymakamımız, iş insanları ve milletvekilleri bize garanti vermişti. Ama şimdi sürekli söz değiştiriliyor. Bunu anlamıyoruz" diye konuştu.

Köylerine sahip çıkacaklarını söyleyen kadınlar, "Burada yatacağız, kalkacağız, buradan ayrılmayacağız. Herkes bahçesinden, evinden çıkıp buraya geldi. Büyük bir kaosun içerisindeyiz. Yardım istiyoruz. Duyan herkes geliyor, kalabalık daha da artacak. Kimse köyünü bırakmayacak, kimse ekmeğinden olmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

"GELECEĞİMİZİ ELİMİZDEN ALMALARINI İSTEMİYORUZ"

Kafes balık çiftliğini istemediklerini vurgulayan başka bir kadın balıkçı, "Ben de bu köyde büyüdüm, 58 yaşındayım. Sonuna kadar direneceğiz. Çocuklarımızla birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Çocuğum bu direnişe şahit oldu. Eşim geçimini denizden sağlıyor. Çocuklarımızın ekmeği buradan çıkıyor. Geleceğimizi elimizden almalarını istemiyoruz. Bu deniz bizim soframızdır. Buradan geçiniyoruz. Herkes işini gücünü bırakıp buraya geldi. Neden bizi bu kadar zorluyorlar" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NA SESLENİYORUZ: BİZE YARDIM EDİN^"

"Bizim dedelerimiz bu denizden balık tutarak bizi doyurdu. Bu topraklar şehitlerimizin toprağıdır. Biz burada doğduk, burada yaşıyoruz. Kimse bize gidin diyemez" ifadelerini kullanan balıkçılar, "Biz kafes istemiyoruz. Yetkililer buraya gelsin, bizimle konuşsun. Sırf para kazanılacak diye balıkçının düzeni bozuluyor. Biz emeğimizle geçiniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'na da sesleniyoruz: Bize yardım edin. Biz denize çıkıp ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Bu insanlar mağdur edilmesin" diye konuştu."