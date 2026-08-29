Şehir merkezinde tırpanla geçim mücadelesi - Son Dakika
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Şehir merkezinde tırpanla geçim mücadelesi

Şehir merkezinde tırpanla geçim mücadelesi
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Rize'de hayvancılıkla uğraşan Zeynep Cengiz, kent merkezindeki yeşil alanlarda tırpanla ot biçiyor; hem hayvanlarına yem hazırlıyor hem de belediyeye yardımcı oluyor.

Rize'de geçimini hayvancılıkla sağlayan Zeynep Cengiz, hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için belediye ekiplerinden önce davranarak kent merkezindeki yeşil alanlardaki otları tırpanla biçiyor.

Rize'de yaşamını hayvancılık ve tarım ile idame ettiren Zeynep Cengiz, hayvanlarına yiyecek ot hazırlığını kentin merkezinde yer alan yeşil alanlarda sürdürüyor. Rize Merkez Ekrem Orhon Mahallesi'nde bulunan ve dört tarafı yol ile çevrili yeşil alanda hayvanları için ot biçen Zeynep Cengiz, hayvanlarının yiyecekleri otlar için hızlı olması gerektiğini belirterek belediye ekiplerinden önce davranıp alandaki otları tırpanla kesiyor. Cengiz hem belediyeyi bir yükten kurtarıyor hem de kendi hayvanlarının yiyeceği otları stoklamış oluyor.

Aslen Trabzonlu olan fakat uzun yıllardır Rize'de ikamet ettiğini dile getiren Zeynep Cengiz, hayvancılığın babadan kalma bir meslek olduğunu dile getirerek "Aslen Trabzonluyum ama yıllardır burada yaşıyorum. Buraya ilk geldiğimde çaya başladık. Tabii hiç bilmiyorduk, öğrendik. Çayımız var, çay yapıyoruz. Anadan doğma mesleğimiz hayvancılık, hayvan yapıyoruz. Tırpanlarımızı aldık, geldik. Nerede ot var biz oradayız. Kesiyoruz, hayvan bakıyoruz, çay yapıyoruz. Karadeniz kadını zaten biliyorsunuz. Karadeniz meşhurdur; otlarıyla, hayvanlarıyla. Bir şekilde geçim sağlamaya çalışıyoruz. Allah'a şükürler olsun elimiz ayağımız tutuyor, kimseye muhtaç değiliz. Gücümüz yettiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, daha doğrusu ayakta kalmaya çalışıyoruz. Geçen bir tarafı komple kesmiştik. Eğer vaktim kalırsa şimdi de başladığım kısmı da bitirmeyi düşünüyorum. Az bir şey kaldı zaten. Orayı da bitireceğim, ondan sonra da doğru hayvanların yanına" dedi.

Otların arasından zaman zaman taş çıktığını ve tırpanlarına zarar verdiğini dile getiren Cengiz, otların arasından çıkan çöpleri de hayvanlarının zarar görmemesi için ayırdıklarını ve o bahaneyle de çöpe attıklarının altını çizerek "Otlarına rasından taş ta çıkıyor ve tırpanlarımı kırıyor. Çöp te çıktığı oluyor ama seçiyoruz onları. Poşet olursa poşete koyuyoruz, sonra çöpün kenarına bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaptıkları ot kesme işinin Rize Belediyesi'nin de işine yaradığını kaydeden Cengiz, "Belediyenin de işine gelir açıkçası. Yani normalde buraları belediye kesiyor zaten ama biz belediyeden önce davranmak zorundayız yoksa ot bulamayız hayvanlara. O yüzden biz daha önce geliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehir merkezinde tırpanla geçim mücadelesi - Son Dakika

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