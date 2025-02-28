Rize'de CHP'li Belediye Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Rize'de CHP'li Belediye Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu, bir kafe içinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Kuyumcu ve yanında bulunan CHP Ardeşen Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu Gültekin yaralandı. Olayın, ruhsatsız bungalov faaliyetleriyle ilgili olduğu iddia ediliyor.

28.02.2025 15:32  Güncelleme: 16:30
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Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Ardeşen ilçesinin CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu Ardeşen merkezde bulunan belediyeye ait kafede oturduğu sırada yanına gelen A.E.Ç. adlı şahısın silahlı saldırısına uğradı. CHP Ardeşen Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu Gültekin'in ayağına da kurşun isabet etti.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, kafede oturan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu'ya selam vererek yanına gelen A.E.Ç. adlı şahısla Kuyumcu sarıldıktan sonra A.E.Ç. bir anda belindeki silahı çıkararak ateşledi. Kuyumcu karnından ve ayağından yaralandı. Saldırganın 6 kurşun sıktığı olayda Kuyumcu'nun yanında bulunan CHP Ardeşen Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu Gültekin'in ayağına da kurşun isabet etti.

Yaralılar ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kuyumcu, ilk müdahelesinin ardından RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kuyumcu'nun sağlık durumu ciddiyetini korurken olayda yaralanan Müjgan Seferoğlu Gültekin'in hayati tehlikesinin olmadığı, tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Rize Valiliği tarafından Belediyelere kaçak ruhsatsız bungalovların faaliyetlerinin durdurulması için gönderdiği yazı sonrası Ardeşen Belediyesi tarafından ruhsatsız olan bungalovların sahiplerine kapatma yazısı gönderdiği saldırganın kaçak ruhsatsız bungalov sahibi olduğu bu nedenle saldırının gerçekleştiği iddia edildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Rize'de CHP'li Belediye Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı - Son Dakika

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