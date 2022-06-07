Rize'de çocuklar geleneksel çocuk oyunlarıyla doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Rize'de çocuklar geleneksel çocuk oyunlarıyla doyasıya eğlendi

07.06.2022 11:36
Rize'de çocuklar geleneksel çocuk oyunlarıyla doyasıya eğlendi

Rize'nin Derepazarı ilçesinde 'Geleneksel Çocuk Şenliği' gerçekleştirildi.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde 'Geleneksel Çocuk Şenliği' gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Eriklimanı Mahallesi'ndeki Merkez İlkokulunda düzenlenen programda 10'larca çocuk ve velileri katıldı. Çocukları dijital ortamdan uzaklaştırmanın amaçlandığı etkinlikte geleneksel oyunlar oynandı. Şişme çocuk parkının da kurulduğu alanda ayaklarına 1'er tane balon bağlanan çocuklar birbirlerini kovalayarak arkadaşlarının balonlarını patlatmak için mücadele etti. Mücadelenin sonunda balonunu patlamaktan koruyan 3 çocuk ödüllendirildi. Ayrıca etkinlik çerçevesinde çuval yarışması ve halat çekme yarışması da düzenlendi. Bellerine kadar çuvala giren minik öğrenciler birbirlerini geçe bilmek için kıran kırana yarıştı. Veliler ise öğrencilere bu esnada tempo tuttu. Rize İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli maskot 'Kanka polis' de ayrıca öğrencilere eşlik etti. Öğrencilerin arasına karışan polis memurları ve 'Kanka' polis karşılıklı olarak öğrencilerle birlikte halat çekme yarışmasında yarıştı.

Derepazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Keskin, öğrencileri dijital dünyadan uzaklaşarak geleneksel çocuk oyunlarına yönelmesini hedeflediklerinin altını çizerek "Geleneksel olarak yapmayı düşündüğümüz çocuk şenliğimizin ilkini gerçekleştirdik. Dijital dünyanın kirlilikleri arasında kirlenen çocuklarımızı geleneksel çocuk oyunlarıyla bir araya getirerek, yeniden çimenle, toprakla buluşturup dijital dünyadan bir nebze olsun koparmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız dijital dünyadan kopup geleneksel oyunlarla bir araya geldiler. Eskiden bizim toprak üzerinde oynadığımız mile, çuval yarışı, halat çekme, balon patlama gibi birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Ayrıca rekabet etmeyi, paylaşmayı öğrendiler" ifadelerini kullandı.

Öğrenci velisi Buket Çakır öğrencilerin doyasıya eğlendiği için mutlu olduklarını ifade ederek "Çocuklar doyasıya eğlendiler. Çok iyi oldu. Çok güzel geçti bizim için de. Baharın geldiğini anlamış olduk" dedi. - RİZE

Rize'de çocuklar geleneksel çocuk oyunlarıyla doyasıya eğlendi
Rize'de çocuklar geleneksel çocuk oyunlarıyla doyasıya eğlendi
Rize'de çocuklar geleneksel çocuk oyunlarıyla doyasıya eğlendi
Rize'de çocuklar geleneksel çocuk oyunlarıyla doyasıya eğlendi
Rize'de çocuklar geleneksel çocuk oyunlarıyla doyasıya eğlendi
Rize'de çocuklar geleneksel çocuk oyunlarıyla doyasıya eğlendi
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Derepazarı, Hisarcık, Çocuk, Rize, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize'de çocuklar geleneksel çocuk oyunlarıyla doyasıya eğlendi - Son Dakika

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