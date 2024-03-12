Rize\'de Elektrik Kabloları Ağaç Üzerinden Aktarılıyor

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Rize'de yol çalışması nedeniyle sökülen elektrik direğinin yerine yeni elektrik direği dikmek yerine elektrik dağıtım firması yetkililerinin elektrik kablolarını ağaç üzerinden aktarması, tepkilere neden oldu.

Merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi Ulubatlı Sokak'ta belediye ekipleri tarafından yaklaşık 6 ay önce yola beton döküldü. O esnada yol kenarında çürümüş olan elektrik direği AKSA-Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı ancak üzerinden geçen elektrik hattı için yeni bir çözüm yolu arandı. Sökülen elektrik direğinin yerine yenisini dikmek yerine AKSA-Çoruh ekipleri tarafından kablolar ağacın dalına bağlandı. 6 aydır ağaca bağlı bir şekilde duran elektrik kabloları vatandaşları tedirgin ederken, vatandaşlar ağaca bağlı olan ve tehlike saçan kabloların bir an önce normal haline, yani bir elektrik direğine bağlanmasını bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Hüseyin yaşanan tehlikeye dikkat çekerek, "Vallahi 21. yüzyılda bu görüntü yakışmıyor. Herhalde Çoruh Elektrik'in direk alacak parası yok, ağaca bağladılar. Bedavadan iş görüyorlar. Bu görüntü yakışmıyor. Ağaca takılmış elektrik kabloları var. Dünyada görülmemiştir. O da Rize'ye ait oldu. Kablo açık olmadığı için kimseye bir zarar vermeyebilir ama görüntü güzel değil. Gelsinler bana ben onlara direk alırım, oraya dikerler. Çok zamandır böyle duruyor. İnşallah ağaç kopmaz da kablolara bir şey olmaz. İnşallah yakın zamanda bir direk dikerler" ifadelerini kullandı.

Dursun Vural isimli mahalle sakini ise "Piriçelebi Mahallesi'ne yakışmayan elektrik kabloları var. Ağaca bağlanmış kablo olur mu? Burada bazıları bunu görmemezlikten geliyor. Bu kabloların daha düzgün bir şekilde olmasını istiyorum. Bu icabında elektrik, şakaya gelmez. Düşse vatandaşa gelir. Elektrik tellerinin daha uygun bir şekilde yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - RİZE