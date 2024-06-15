Rize'de Haber Yapıldıktan Sonra Fiber Kablolar Kaldırıldı

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Rize'nin Çayeli ilçesinde içerisinden fiber kablo geçen evin haberi yapıldıktan sonra kablolar hemen kaldırıldı.

Karadeniz fıkralarını aratmayacak olay Rize'nin Çayeli ilçesi Kemer köyü Maden Mahallesi'nde meydana gelmişti. Dedetaş kardeşlerin kendi arazilerine yapmak istedikleri evin bulunduğu parselden uluslararası fiber kablo geçiyordu. Kablonun kaldırılması için müracaat eden kardeşler 2 yıl boyunca bir sonuç alamamış hatta "Sen tuğlasını ördür, biz sonra kesip atarak ek yaparız" cevabını almıştı.

Konunun haber olmasının ardından 2 yıldır kaldırılmayan kablolar haberin 2. gününde kaldırıldı. - RİZE