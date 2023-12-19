Rize\'de hasta köpek İstanbul\'a gönderildi.

Rize'nin Pazar ilçesinde hasta olan köpek belediye tarafından tedavisi yapılması için İstanbul'a gönderildi.

Pazar ilçesinde vatandaşlar bir köpeğin ayaklarında oluşan rahatsızlığı fark ederek Pazar Belediyesi ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın üzerine Pazar Belediyesi Veteriner ekipleri hasta olan sokak köpeğinin yanına giderek rahatsızlığını öğrenmek istedi. Sokak köpeğinin ayaklarında bulunan şişkinliği gören veterinerler köpeğin tedavi yapmak istedi. Köpeğin vücudundaki kan dolaşımı bozukluğundan dolayı ödemler oluştuğunu öğrenen veteriner ekipleri tedavisini burada yapamadı. Veterinerler tedavinin Rize'de yapılamadığından ötürü İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile iletişime geçti. İstanbul'dan gelen olumlu cevapla beraber hasta köpek Pazar Belediyesinin aracına bindirilerek İstanbul'a gönderdi. - RİZE