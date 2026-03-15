Rize'de İsrail'e Karşı Boykot Eylemi

Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Rize'de bir grup yurttaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve boykot çağrısını sürdürmek amacıyla kent merkezinde protesto eylemlerine devam ediyor. Rize Direniş Grubu'nun çağrısıyla başlatılan eylemlerin dördüncü gününde katılımcılar İsrail'e destek verdiği öne sürülen bir yemek zincirini boykot çağrısını yineledi.

Kendilerini "Rize Direniş Grubu" olarak adlandıran grubun çağrısıyla Rize kent merkezindeki Çarşı AVM'de faaliyet gösteren yemek zinciri şubesinin önünde 4 gün önce başlattıkları boykot ve protesto eylemleri devam ediyor. Eylemciler, yaptıkları basın açıklamasıyla ABD ve İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Çarşı AVM'de faaliyet gösteren yemek zinciri şubesinin önünde sazlı sözlü eylem düzenleyen grup üyeleri, "Kıyamete kadar boykot", "Katil destekçisi defol", "Ey zalimler yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz", "Almazsak ölmeyiz, alırsak ölecekler. Boykot ürünü alma, zulme ortak olma" yazılı pankartlarla tepkilerini dile getirdi.

"Gazeli kardeşlerimiz için hiçbir şey yapamamanın mahcubiyeti ve utancını itiraf ediyoruz"

Grup adına yapılan basın açıklamasında, "Bugün burada bir utancı itiraf etmek için toplandık. Evet, Gazeli kardeşlerimiz için hiçbir şey yapamamanın mahcubiyeti ve utancını itiraf ediyoruz" denildi.

İsrail saldırıları karşısında tek silahlarının boykot olduğu vurgulanan açıklamada, "Tek silahımız boykot kardeşlerim. Hiçbir şey yapamasak da, İbrahim olmaya gücümüz yetmese de ona su taşıyan karıncanın minicik asaletiyle boykota devam etmeliyiz. Bütün öfkemizi birleştirip İsrail'e yöneltelim. Asil bir öfke bilinciyle siyonist sermayeyi ve işbirlikçilerini boykot edelim" ifadeleri kullanıldı.

Eylem, "Gazze'ye selam, boykota devam" sloganlarıyla sona erdi.