Rize'de Kahvehaneye Sığınan Sokak Köpeğine Sopayla Şiddet Uyguladı

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'nin Müftü mahallesinde ÇAYKUR'dan emekli olduğu öğrenilen A.Ç. adlı bir vatandaş kahvehaneye sığınan köpeğe elindeki ahşap sopayla birçok kez vurdu. Köpeğin şiddete uğradığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Köpek oradan kaçana kadar, etraftaki insanların şiddet olayına tepki göstermemesi dikkat çekti.

Rize Müftü Mahallesi'nde bugün meydana gelen olayda bir kahvehanenin kaldırıma bitişik verandasına sığınan köpeğe ÇAYKUR emeklisi A.Ç. adlı bir kişi elindeki sopa ile saldırdı. A.Ç.'nin, kahvehaneye girerek köpeğe birçok kez vurmasına rağmen, köpek oradan kaçana kadar, etraftaki insanların şiddet olayına tepki göstermemesi dikkat çekti.

Hayvana uygulanan şiddet işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.