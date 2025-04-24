Rize'de Millet Bahçesi Projesi'nin İlk Etabı Yazda Tamamlanıyor - Son Dakika
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Rize'de Millet Bahçesi Projesi'nin İlk Etabı Yazda Tamamlanıyor

Rize\'de Millet Bahçesi Projesi\'nin İlk Etabı Yazda Tamamlanıyor

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Millet Bahçesi Projesi'nin ilk etap çalışmalarının yaz aylarında tamamlanacağını açıkladı. Proje, vatandaşların denizle bütünleşmesi ve açık yeşil alanların artması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

24.04.2025 09:13  Güncelleme: 09:16
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Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, yapımı devam eden Millet Bahçesi Projesi'nde ilk etap çalışmalarının yaz aylarında tamamlanması, akabinde 2. etabın hız kesmeden başlayacağını dile getirdi.

Rize'de yıllardır eleştirilere neden olan sahil dolgu alanının daha verimli kullanılması adına geliştirilen Millet Bahçesi Projesi'nde ilk etabın sonuna gelindi. Vatandaşların denizle bütünleşmesi ve il merkezinin daha fazla açık yeşil alana kavuşması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da desteği ile devam eden 330 bin metrekarelik alandaki Millet Bahçesi Projesi yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, Bilim Merkezi, Kent müzesi, İskele, su gösterisi alanları, cafe, restaurant alanları ve cami yer alıyor.

Proje çalışmalarında ilk etabın yaz aylarında tamamlanacağını ve yaklaşık 2 kilometrelik bir yürüyüş bandının da yine yaz aylarında hizmete açılacağını duyuran Başkan Rahmi Metin "Millet bahçemizde şu anda Haziran - Temmuz'a kadar bizim 1. etap dediğimiz yerin büyük kısmı tamamlanır. Ondan sonra akabinde de 2. alanı yapacağız. Şu anda eski olan o sosyal tesisler tamamıyla birinci alana nakledilecek. 2 kilometrelik bir alanda sahil bandı sıfır, 15 metre genişliğinde bir kordon eşliğinde ve yeşillendirilmiş alanlar, ağaçlar, bitki türleri olacak. Hemen akabinde de sosyal tesislerimiz olacak. Burası bittikten sonra ikinci dediğimiz etapta da bir taraftan Millet Camii yapılıyor, bir taraftan bilim merkezi ile ilgili bir protokol yapmıştık. Mevcut otoparkların kısmen yer altına alınması, bunlarda ikinci etaptaki projemizde inşallah hayat bulacak" ifadelerini kullandı. - RİZE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rize'de Millet Bahçesi Projesi'nin İlk Etabı Yazda Tamamlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de Millet Bahçesi Projesi'nin İlk Etabı Yazda Tamamlanıyor - Son Dakika
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