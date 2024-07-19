Rize'de teleferik arızası: Asılı kalan çaylar tellere tutunarak kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Rize'de teleferik arızası: Asılı kalan çaylar tellere tutunarak kurtarıldı

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Kemer köyünde teleferik arızalandı ve içindeki çaylar tellere asılı kaldı. İki vatandaş, teleferiği onaramayınca çayları tellere tutunarak yola çıkardı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

19.07.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Çayeli ilçesinde teleferik arızalanınca asılı kalan çayları tellere tutunarak ulaşıp alan iki vatandaş, yola çıkardı.

Çayeli ilçesine bağlı Kemer köyünde çay kesen iki vatandaş ilkel teleferikle çay dolu çuvalları yola çıkarttıkları sırada teleferik arızalandı. Teleferiği onarmaya çalışan vatandaşlar, başaramayınca farklı bir yöntem aramaya başladı. İki vatandaş teleferik teline tutunarak çayları almaya karar verdi. Uzun uğraşlar sonucu teleferikteki tellere asılı kalan çaylar yola kadar taşındı. Çevredeki vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile anbean kaydetti. - RİZE

Kaynak: İHA

Çayeli, Kemer, Rize, Çay, Olaylar, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize'de teleferik arızası: Asılı kalan çaylar tellere tutunarak kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:06 Altının gramı düşüşle başladı Altının gramı düşüşle başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
10:38 Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 13:03:37. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de teleferik arızası: Asılı kalan çaylar tellere tutunarak kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement