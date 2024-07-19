Rize'de teleferik arızası: Asılı kalan çaylar tellere tutunarak kurtarıldı

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Rize'nin Çayeli ilçesinde teleferik arızalanınca asılı kalan çayları tellere tutunarak ulaşıp alan iki vatandaş, yola çıkardı.

Çayeli ilçesine bağlı Kemer köyünde çay kesen iki vatandaş ilkel teleferikle çay dolu çuvalları yola çıkarttıkları sırada teleferik arızalandı. Teleferiği onarmaya çalışan vatandaşlar, başaramayınca farklı bir yöntem aramaya başladı. İki vatandaş teleferik teline tutunarak çayları almaya karar verdi. Uzun uğraşlar sonucu teleferikteki tellere asılı kalan çaylar yola kadar taşındı. Çevredeki vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile anbean kaydetti. - RİZE