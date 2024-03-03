Rize\'nin Çayeli ilçesi Aşıklar köyü üzümden yapılan pekmez ile tanınacak

Rize'nin Çayeli ilçesi Aşıklar köyü ismini üzümden yaptıkları pekmez ile duyuracak.
Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar Köyü'nün muhtarı Turan Sırtlı, köy halkının yetiştirdiği meyvelerin israf olmasını önlemek ve köy ekonomisine katkı sağlaması için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) desteği ile pekmez ve kokulu üzüm şırası üretmek için Çayeli Aşıklar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu.
İsraf olan meyveleri pekmez, meyve suyu, şıra ve reçel haline getirerek vatandaşlara ek gelir sağlayacaklarını ifade eden Aşıklar Köyü Muhtarı Turan Sırtlı, "Atıl durumda duran birçok meyveye sahibiz. Bu ürünleri üzüm şırası ve pekmez gibi katma değerli ürünlere dönüştürerek kırsalda yaşayan nüfusun geliri artsın, kente göç azalsın istedik. Ekonomik nedenlerden ötürü ilçe veya illere göçler oluyor. Projeyle kısmen de olsa bu göçü önlemek istiyoruz" dedi.
Köylerinin Çayeli'nin en büyük köylerinden biri olduğunu kaydeden Muhtar Sırtlı, "Köyümüz Çayeli'ne bağlı 54 köyden birisidir. 658 nüfusa sahip köyümüzde 360 hane yaşamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel uygulama okulumuz 42 öğrenci ve 24 personel ile hizmet vermektedir. Köyümüzde ÇAYKUR'a bağlı 13 adet çay alım yerinin yanında kültürel olarak da kemer köprümüz, tarihi su kuyumuz, 2 adet kayıtlı değirmenimiz mevcuttur. Dağınık bir yerleşimi sahibiz. Köyümüzün geçim kaynağı sıklıkla çaydır. Bunun yanında küçük bahçelerde sebzeler yetiştirilmektedir. Büyükbaş hayvancılık yapan ailelerimiz vardır. Bu saydıklarım daha çok aile içi ekonomiye yöneliktir" diye konuştu.
Köy halkının yetiştirdiği Trabzon hurması, kivi, kokulu üzüm, karayemiş, likarba gibi meyveleri projeyle yaptıkları tesiste işleyeceklerini ifade eden Muhtar Sırtlı, "Yüzde yüz katkısız pekmez, meyve suyu, sirke, şıra, reçel ve marmelat gibi ürünlere dönüştürerek satacağız. Bu da vatandaşımıza ek gelir olacak. Bunun yanında meyveleri katma değerli ürüne dönüştürmüş olacağız. Tesisimizde bu ürünleri işleyebileceğiz. İlerleyen yıllarsa kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz. Köyümüzün yanında diğer köylerden ve ilçelerden de ürün alacağız. Böylece diğer köylerimizdeki ürünleri de ekonomiye kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu. - RİZE
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