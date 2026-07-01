Rize'nin Eşsiz Lezzeti: Pilav Üstü Kadayıf - Son Dakika
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Rize'nin Eşsiz Lezzeti: Pilav Üstü Kadayıf

Rize\'nin Eşsiz Lezzeti: Pilav Üstü Kadayıf
01.07.2026 09:17
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Rize'de geleneksel pilav üstü kadayıf, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Rizelilerin severek tükettiği geleneksel yiyecek pilav üstü kadayıf lezzetiyle tadına bakanları etkiliyor.

Rize'nin geleneksel bir yemeği olan pilav üstü kadayıf yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Rizeliler için alışılmış bir lezzet olan pilav üstü kadayıf ilk kez duyanların kulağına hoş gelmese de tadına bakanlar için vazgeçilmez haline geliyor.

İlk görenlerin 'Böyle bir yemek olur mu' dediğini ancak tadına baktığında çok beğendiğini dile getiren işletmeci İsmail Reyhanoğlu, "Pilav üstü kadayıf Rize'de bizlerin geleneksel bir yemeğidir. Pilavın özelliği tereyağlı ve tuzlu olması, kadayıfın özelliği de ballı olmasıdır. Tuzlu pilavla ballı kadayıf üst üste geldiği zaman mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor. İnsanlar belki 'böyle bir lezzet olur mu' diye soruyor ve ben de 'bir kez dene ondan sonra karar ver' diyorum. Hemen hüküm vermeden 'böyle bir şey olur mu' demeyin. Sizlere ikram ettiğimde deneyin, bu lezzete gerçekten güzelmiş diyeceksiniz. Yiyenler bir daha gelip yemek istiyor. İnsanlar bu lezzeti çok ilginç buluyor. Öncesinde az veriyoruz, beğenirlerse sonrasında daha çok servis ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçmişte her yaştan insanın pilav üstü kadayıf tükettiğini ama son zamanlarda şeker hastalığının yaygınlaşmasıyla genç neslin daha fazla tercih ettiğini sözlerine ekleyen Reyhanoğlu, "Eskiden insanlar bu kadar bilinçli değildi çünkü şeker hastalığı bu kadar yaygın değildi. Son yıllarda şeker hastalığı yaygınlaştığı ve insanlarımız bilinçlendiği için bunu çoğunlukla gençler yiyor ya da sağlık sorunu olmayan insanlar tüketiyor. Çünkü her şeyin başı sağlık" dedi.

35 yıldır tükettiği pilav üstü kadayıfın lezzetini hiçbir yerde bulamadığını belirten Mehmet Dilli isimli vatandaş ise, "35 yıldır aralıksız tüketiyorum. Hiçbir yerde de bunun tadını göremedim. Bu pilav üstü kadayıfın tadını, lezzetini hiçbir yerde göremedim. Diğer şehirlerde, İstanbul'da olsun, Trabzon'da, Samsun'da hiçbir yerde göremedim. Pilavla kadayıf çok farklı bir lezzet oluyor. Sadece pilavla yesem lezzetini alamam ama bu ikisi birleşince çok güzel oluyor" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

Gastronomi, Turizm, Yaşam, Yerel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize'nin Eşsiz Lezzeti: Pilav Üstü Kadayıf - Son Dakika

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