Rize'nin kurtuluşunun 108. yılı kutlamaları

02.03.2026 12:16  Güncelleme: 12:18
Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Rize Valiliği tören alanında başlayan programda, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Öksüz ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hüseyin Ekşioğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene; Vali Baydaş'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Öksüz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Garnizon Komutan Vekili Albay Hüseyin Ekşioğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda Jandarma Üsteğmen Osman Arslan ile Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Öksüz günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunurken, Rize Belediyesi halk oyunları ekipleri folklor gösterisi sundu.

Son olarak "2 Mart" konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından, Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'nin kurtuluş günü dolayısıyla gönderdiği mesajın okunmasıyla tören sona erdi. - RİZE

Kaynak: İHA

Yerel, Rize, Son Dakika

