Rize'de duvarları renklendiren ressam: Gamze Şehitoğlu - Son Dakika
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Rize'de duvarları renklendiren ressam: Gamze Şehitoğlu

Rize\'de duvarları renklendiren ressam: Gamze Şehitoğlu
20.06.2026 09:51
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mezunu Gamze Şehitoğlu, Rize'nin Pazar ilçesinde duvarları boyayarak kente renk katıyor. Halkın ilgisiyle mutlu olduğunu söyleyen Şehitoğlu, sevdiği işi yapmanın önemini vurguluyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunu Gamze Şehitoğlu, fırçasıyla kentin sokaklarını renklendiriyor.

Memişağa Parkı'ndaki duvarlar, aslen Adanalı olan ve Rize'de yaşayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunu Gamze Şehitoğlu'nun (24) fırçasıyla güzel bir görünüme kavuşuyor. Şehitoğlu, deforme olan duvarları daha canlı ve renkli bir görünüme kazandırmak istediğini belirterek, "Rize'nin hava şartlarından dolayı bu alan oldukça yıpranmış durumdaydı. Biz de burayı daha canlı ve renkli bir görünüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Şu an renklendirme yapıyoruz, dökülen yerleri onarıyoruz. Genel anlamda bir yenileme sürecindeyiz" ifadelerini kullandı.

Şehrin güzelliklerini ortaya çıkarmak için yapılan bu çalışmanın bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüp, merak uyandırdığını söyleyen Şehitoğlu, "Özellikle amcalar ve teyzeler oldukça meraklı. Gençler de gelip benimle konuşuyorlar; adımı, memleketimi soruyorlar. Bu ilgi beni gerçekten çok mutlu ediyor. Çünkü yaptığımız işin gerekli olduğuna dair güzel geri dönüşler alıyoruz. ve bence de buranın düzenlenmesi çok önemli. Sonuçta Rize'nin tam merkezindeyiz ve kentin dokusunu yansıtan bir yerin özenle korunması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

İşini severek yaptığını ve herkese de sevdiği işin peşinden gitmesi gerektiğini tavsiye ettiğini belirten Şehitoğlu, "Bu işi severek yapıyorum ve bu sevgi işimi çok daha keyifli hale getiriyor. Kolay bir iş değil elbette ama işinizi tutkuyla yapınca zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Şu anda mesela yağmur yağıyor, ama ne yağmur ne de soğuk beni durdurabiliyor. Çalışmam gerektiğinde her koşulda burada oluyorum; ister soğukta, ister sıcakta. Çünkü sevdiğim bir işi yapıyorum ve herkese de aynı şeyi öneririm: Sevdikleri işlerin peşinden gitsinler" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rize'de duvarları renklendiren ressam: Gamze Şehitoğlu - Son Dakika

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