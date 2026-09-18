Rize Pazar'da balıkçılar kafes balıkçılığı projesine karşı oturma eylemi başlattı - Son Dakika
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Rize Pazar'da balıkçılar kafes balıkçılığı projesine karşı oturma eylemi başlattı

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Rize Pazar\'da balıkçılar kafes balıkçılığı projesine karşı oturma eylemi başlattı
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Rize Pazar'daki Zelek Limanı açıklarında planlanan kafes balıkçılığı projesine karşı 2 yıldır direnen balıkçılar, şirketin malzemeleri limana getirmesiyle oturma eylemine geçti. Yolu kapatan balıkçılara YENİ Parti milletvekilleri destek verdi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Pazar ilçesinde Zelek Limanı açıklarında yapılmak istenen kafes balıkçılığına karşı eylemde olan balıkçılar, şirketin alana iş malzemelerini sokmak istemesi sonrasında oturma eylemine başladı.

Rize'nin Pazar ilçesinde Zelek Limanı açıklarına yapılmak istenen kafes balıkçılığı projesine karşı 2 yıldan beri mücadele eden balıkçıların eylemi sürüyor. Şirket, kafes balıkçılığı projesinde kullanılacak kafes malzemelerini ve ağırlıktaki çapaları tırlarla Zelek Limanı'na getirdi. Geleneksel balıkçılık alanlarının daralacağını ve denizin kirleneceğini savunan yerel halk ile balıkçılar, malzemelerin limana indirilmesini engellemek için oturma eylemi başlattı. Yolu kapatan balıkçılara, YENİ Parti milletvekilleri desteğe geldi.

Desteğe gelen YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Zelek Limandaki balıkçıların kendi alanlarını korumaya çalışırken jandarma ve komando birlikleriyle karşı karşıya bırakılmasını eleştirdi. Ocaklı, şunları söyledi:

"Buradan Bakanlığa, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Eğer bir vatandaş kendi köyünde, kendi alanında bu üretim faaliyetini istemiyorsa, üreticiyle buradaki halkı karşı karşıya getirmenin sorumluluğu şu anda ilgili kurumlarındır. Bu balıkçı barınağının etrafında üretim alanının yapılmaması gerektiğini devletin kurumu yazmış. İkincisi, balıkların yumurta bıraktığı özel bir alanda bu kafes balıkçılığının yapılmaması gerektiğini buradaki herkes biliyor ve söylüyor. Kafes balıkçılığına karşı değiliz. Üretimin her türlüsünü destekliyoruz ama üretirken birilerini de ezmek, bir kişi üretecek diye bu kadar halkı ezmenin de yanlış bir politika olduğunu bir kez daha söyleyelim. Burada kafes balıkçılığı doğru değil. Doğru olan alanı gidelim beraber seçelim. Bizi kurumlarla, burada yaşayan halkı böyle çatışma ortamına sürükleyecek bir iklimi kesinlikle kabul etmiyoruz. Buranın sıkı takipçisi olacağız."

Balıkçı köyünden bir yurttaş, "Biz buraya kafes balıkçılığını istemiyoruz. Canımızı alın da burayı almayın. Vücudumuz nasıl enfeksiyon kapıyorsa iltihaplanıyorsa deniz de aynı öyle olacak. Biz canımızla, başımızla bu balıkçılık köyünde geçiniyoruz. Akşama gidip lahanamı topluyorum, fasulyemi topluyorum. Bununla geçiniyoruz. Allah aşkına bizi rahat bırakın. 25 sene biz AK Parti'ye üyeydik, üye. Şimdi gel de bir destek ol ha bu Zelek balıkçı köyüne. Bu kadar da olmaz yani. Senelerdir biz bu köye, partimize emek etmiştik ama şimdi kimse destek çıkmadı. Allah rızası için almasınlar bu vatanımızı elimizden." açıklamasında bulundu.

YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ise şunları kaydetti:

"Meclis'te yaptığımız basın toplantısında Rize Milletvekili Muhammet Avcı'nın ağzından çıkan ifadeler kayıtlarda durur. 'Biz vatandaşın istemediği hiçbir projenin yanında durmayız, olmayız' aynı zamanda Harun Mertoğlu'nun da benzer cümleleri yine kayıtlarda durur. AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer'in, 'ben buradayken hayatta yaptırtmam dediği bu kafes üreticiliği', aynı zamanda milletvekillerinin 'biz bunu çözeceğiz' dediği, aynı zamanda bakanların, Ulaştırma Bakanı'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın bilgisinin olduğu, aynı zamanda Rize Valisi'nin '15 gün içinde burayı kaldıracağım, bana güvenmiyor musunuz?' dediği, yani devletin bütün neredeyse yetkililerinin biz bu projeyi durduracağız deyip de burada direnen kadınları bypass edip jandarmayı getirip burada jandarmayla 15 tane direnen kadına 500 tane jandarmayı gönderen hangi iradedir? Bir şirkete hibe sağlayacağım diye burada ekmeğini sağlayan bu kadınların, bu adamların, bu kadim köyün 500 yıllık balıkçılığı olan bu köyün geçim kaynağını yok etmeye hiç utanmıyor musunuz?"

Kaynak: ANKA
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