Rize Pekmezli\'de V2L\'li araç çay teleferiğini çalıştırdı, üretici 2 salatalık verdi

Rize'nin Pekmezli köyünde elektrik kesilince teleferiği çalışmayan çay üreticisinin imdadına, aracının harici güç (V2L) özelliğiyle teleferiğe elektrik verip hasadı kurtaran ve karşılığında 2 salatalık alan arkadaşı yetişti.

Rize'nin Pekmezli köyünde yaşanan elektrik kesintisi, Karadeniz insanının pratik zekasıyla birleşince hem hasadı kurtardı hem de köyde fıkraları aratmayan anların yaşanmasına neden oldu.

Çay hasadının en yoğun günlerinde 7 işçiyle tarlaya giren üretici Alcan Katmer, dik yamaçlardan toplanan çayları yukarı taşımak üzereyken yaşanan elektrik kesintisiyle zor durumda kaldı. Bölgede fırtına nedeniyle tellerin üzerine ağaç devrildiğini ve elektriğin akşama kadar gelmeyeceğini öğrenen Katmer, çareyi modern teknolojide ve arkadaşının elektrikli aracında buldu. Daha önce arkadaşı İsmail Ceylan'ın kendi evinde tadilat yaptığı sırada elektrikli arabasından elektrik aldığını hatırlayan Katmer, hemen kendisini arayarak yardım istedi. Durumu anlayan arkadaşı Ceylan, Katmer'i yarı yolda bırakmayarak yardımına koştu. Çaylarını teleferiğe aracından elektrik bağlayarak çektirten Katmer arkadaşı Ceylan'a o an ilk bulduğu şey olan 2 adet salatalık verdi. O anları sosyal medyada paylaşan ikili herkesi gülümsetti.

Toplanan onlarca çay bezinin arazide kalma tehlikesi üzerine hemen harekete geçtiğini belirten Alcan Katmer, "Çay hasadımız başladı, 7 tane işçi aldık. Çayı toplattırıyorduk, bir anda elektrik gitti. Çaylarımız dik yamaçta, aşağıda kaldı. Mesafe uzun olduğu için sırtta taşımamız imkansızdı. Elektrik idaresini aradım, Pekmezli köyünde tellere ağaç devrildiğini ve elektriğin akşama ancak geleceğini söylediler. O an aklıma arkadaşım İsmail Ceylan geldi. Derepazarı Sandıktaş köyünde iki katlı ev yaparken arabasından elektrik alıp matkap ve canavar çalıştırdığını görmüştüm. Hemen aradım 'İsmail, çaylar kaldı, arabayı getir teleferiğe elektrik ver' dedim. O sırada İspir tarafına gidiyordu, sağ olsun yolunu değiştirdi, geri dönüp geldi. Arabadan elektriği bağladık, teleferiği çalıştırdık. Çaylarımızı sağ salim çektik. Hediye olarak da o an aklıma iki taze salatalık geldi; iki salatalığa 20'ye yakın bez çayı yukarı çektik" dedi.

"İsmail Ceylan'dım, oldum İsmail 'Ceryan'"

Aracındaki harici cihazları çalıştırmaya yarayan V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisi sayesinde çay üreticisinin imdadına yetişen İsmail Ceylan ise yardıma gittiğine mizahi bir dille hem sevindiğini hem de "pişman" olduğunu belirterek "Ben Alcan'ı arayıp 'Kampa gideriz, arabanın prizinden elektrik kullanırız' demiştim. Ne bileyim beni çay teleferiğini çalıştırmak için çağıracağını. Yoldaydım, aradı; '7 işçi var, akşama kadar elektrik yok, gelmen lazım' dedi. Kıramadım, geri döndüm. Ama köyde duyulduktan sonra başıma dert açıldı. Şimdi elektrik kesilen herkes beni arıyor, 'Gel bize de cereyan ver' diyor. İsmail Ceylan'dım, köyde adım kaldı İsmail 'Ceryan'. Bir de bana emeğimin karşılığı bahçeden taze hıyar verdi; şimdi köylüler 'Bizde de hıyar var, bize de gel' diye şaka yapıyor. Hıyarı olan bizi arıyor anlayacağınız" ifadelerini kullandı.