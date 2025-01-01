Rize Valisi ve Belediye Başkanı, Yeni Yılı Görevdeki Kamu Personeli ile Kutladı - Son Dakika
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Yerel

Rize Valisi ve Belediye Başkanı, Yeni Yılı Görevdeki Kamu Personeli ile Kutladı

Rize Valisi ve Belediye Başkanı, Yeni Yılı Görevdeki Kamu Personeli ile Kutladı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, yılbaşı gecesi görevdeki kamu personelini ziyaret ederek yeni yıl ve Receb Ayı'nın başlangıcını kutladı. Ziyaretler, polis, jandarma ve diğer kamu hizmeti birimlerini kapsadı.

01.01.2025 01:36  Güncelleme: 01:38
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Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin'den görevi başında olan kamu personelini ziyaret etti.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve beraberinde Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, yıl başı gecesi de görevinin başına olan kamu personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Ziyaretlere Rize Merkez'in Trabzon istikameti girişinde bulunan Alipaşa Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek başlayan Vali Baydaş ve Başkan Metin görev yapan polislerle bir araya geldi. Burada telsizle anons çeken Baydaş, Rize'de görev yapan polislerin yeni yılını ve 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle başlayan mübarek üç ayların başlangıcı olan Recep Ayı'nın başlangıcını kutladı. Sonrasında İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Baydaş ve Metin askerler ile bir araya gelerek sohbet etti. Burada da telsiz ile anons yapan Baydaş, Rize'de görev yapan jandarmaların yeni yılını ve mübarek üç aylara girişini kutladı. Ziyaretlerine Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ile devam eden Baydaş ve Metin sonrasında rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü, İtfaiye Müdürlüğü'nü, Cumhuriyet Polis Merkezi'ni, Rize Devlet Hastanesi'ni ve Rize'de ki bir taksi durağını ziyaret etti. Son olarak Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü (AFAD) ziyaret eden heyetin programı burada son buldu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rize Valisi ve Belediye Başkanı, Yeni Yılı Görevdeki Kamu Personeli ile Kutladı - Son Dakika

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