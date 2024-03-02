Rize ve Artvin\'de Atmacacılık Kültürüne Ek Olarak Taklacı Güvercin Tutkusu Yaygınlaşıyor

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Rize ve Artvin'de yıllardır sürdürülen atmacacılık kültürünün yanı sıra, şimdide taklacı güvercin kültürü yaygınlaşıyor.

Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yaygın olan atmaca kültürü yıllardır yaşatılmaya çalışılıyor. Her yıl Ağustos-Kasım aylarında yapılan atmaca avı, özel ağ düzeneklerin kurulumuyla gerçekleşiyor. Atmaca tutkunları gözü gibi baktıkları atmacaları, bir süre sonra yeniden doğaya salıyor. Özellikle Artvin ve Rize'nin sahil kesiminde yaygın olan atmaca kültürünün yanı sıra şimdide taklacı güvercin tutkunları artmaya başladı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Tolga Altunkaya, İstanbul'da yaşadığı zamanlarda merak edip sahiplendiği taklacı güvercin merakını Kemalpaşa'ya taşımış.

İstanbul'da doğan ve pandemi döneminde Kemalpaşa'ya yerleşen Altunkaya, taklacı güvercin tutkusunun çocukluktan gelen bir hastalık olduğunu söyledi. Altunkaya "Pandemi döneminde memlekete yerleştim. Gelirken buraya birkaç güvercin getirdim. Küçük bir mekan yaptım güvercinler için. Bölgemizde şuan sadece ben taklacı güvercin besliyorum. Zamanımın büyük bir bölümü burada geçiyor. Hobilikten çıkmış hastalık durumunda. Onlarla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Doğu Karadeniz'de pek yaygın değil ama gören herkesin ilgisini çekmeye başladı şimdiden" dedi. - ARTVİN