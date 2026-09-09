Rize'ye acil iniş yapan uçaktaki Belçikalı pilotların sağlık durumları iyi - Son Dakika
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Rize'ye acil iniş yapan uçaktaki Belçikalı pilotların sağlık durumları iyi

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Batum'dan kalkan uçak motor arızası nedeniyle Rize açıklarına acil iniş yaptı; uçaktaki Belçikalı pilotlar Vlasselaer Werner ve Christian Peiffer'in sağlık kontrolleri sürüyor. Kaçkar Devlet Hastanesi Başhekimi, hayati tehlikelerinin bulunmadığını ve birinin bel ağrısı nedeniyle müşahede altında tutulduğunu açıkladı.

Gürcistan'ın Batum kentinden kalkarak motor arızası nedeniyle Rize açıklarına acil iniş yapan özel uçaktaki pilot Belçika uyruklu Vlasselaer Werner'in ve Christian Peiffer'in sağlık kontrolleri sürüyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Kaçkar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Han Alişan "Sahil Güvenlik ve diğer ekip arkadaşları tarafından alınıp sonrasında havalimanının acil müdahale ekibi tarafından hastanemize getirilen kişilerin yapılan muayenelerinde herhangi bir hayati tehlikeye rastlanmadı. Acil uzmanımızın yaptığı muayenede bir arkadaşın bel ağrısı olduğu öğrenilince her türlü bir önlem almak amacıyla tomografileri, acil tetkikleri yapıldı ve izlem amacıyla şu anda müşahedemizde takip etmekteyiz hastalarımızı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rize'ye acil iniş yapan uçaktaki Belçikalı pilotların sağlık durumları iyi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'ye acil iniş yapan uçaktaki Belçikalı pilotların sağlık durumları iyi - Son Dakika
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