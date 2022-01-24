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Rizeli genç fırıncı, ustalara taş çıkarıyor - Son Dakika

Rizeli genç fırıncı, ustalara taş çıkarıyor

24.01.2022 09:42
Rizeli genç fırıncı, ustalara taş çıkarıyor

Rize'de boş zamanlarında ekmek fırınında çalışan 14 yaşındaki Fatih Aksu, simit yapma ve diğer becerileri ile usta fırıncılara taş çıkarıyor.

Rize'de boş zamanlarında ekmek fırınında çalışan 14 yaşındaki Fatih Aksu, simit yapma ve diğer becerileri ile usta fırıncılara taş çıkarıyor.

Rize'nin Muradiye Beldesinde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Fatih Aksu, boş zamanlarında çalıştığı ekmek fırınında kısa sürede yeteneğini gösterdi. Ustalarının da desteğiyle fırındaki tüm işleri öğrenen Fatih, özellikle simit yapımındaki el becerisiyle görenlerin ilgisini çekiyor. Önceliğinin okulu olduğunu belirten Fatih Aksoy, fırıncılık mesleğini öğrenerek ileride bu işi yapabileceğini düşündüğünü söyledi. Fatih'in yetenekli bir genç olduğunu belirten 39 yıllık fırıncı ustası Ali Kasa, Fatih'in artık çıraklık aşamasını ustalığa bıraktığını dile getirdi.

"Fırındaki bütün işleri yapabiliyorum"

Fırının bulunduğu binada oturduklarını belirten Fatih Aksu, "Babamla fırına geliyorduk. Fırındaki ustamız burada çalışabileceğimi söyledi. Ondan sonra fırına gelmeye başladım. İlk önce temizlik işleriyle başladım. Daha sonra fırın işlerini öğrendik. Simit, ekmek, poğaça yapabiliyoruz. Fırında pişirme işlemi yapıyorum. Bir fırında yapılabilecek hemen hemen tüm işleri yapabiliyorum. 1,5 yıl önce başladım. Tatillerde çalışıyorum. 14 yaşındayım. 8'inci sınıfa gidiyorum. Okuyorum fakat bu işi de öğreniyorum. İleride bu mesleği devam ettirmeyi düşünebilirim" dedi.

Fatih'i kendisinin yetiştirdiğini söyleyen fırıncı Ali Kasa (51) yaptığı açıklamada, "Fatih benim veliahtım. Boş zamanlarında benim yanıma geldi. Yetenekli, akıllı ve zeki bir çocuk. Okuması da çalışması da iyi. Kendimi Fatih'te Fatih'i de kendimde gördüm. İyi bir arkadaşlığımız var. Usta çırak ilişkisini geride bıraktık. Eğer bu mesleğe devam ederse geleceği parlak. 39 yıllık ustayım. Ben de 11 yaşında bu işe başlamıştım. Okumasından geri kalmıyor tabi ki. Boş zamanlarında bizimle birlikte çalışıyor. Kendisindeki ışığı keşfettik onu değerlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Fatih Aksu'nun babası Rıfat Aksu ise yaptığı açıklamada "Fatih akıllı ve yetenekli bir çocuk. Bizim ilk düşüncemiz okulunda başarılı olması. Fakat fırıncılık mesleğinde de oldukça başarılı. Boş zamanlarında fırına gelip çalışıyor. Eli bu işlere yatkın. Ustaları kendisiyle çok ilgilendi. Müşterilerimiz kendisine destek verdi" şeklinde konuştu. - RİZE

Rizeli genç fırıncı, ustalara taş çıkarıyor
Rizeli genç fırıncı, ustalara taş çıkarıyor
Rizeli genç fırıncı, ustalara taş çıkarıyor
Rizeli genç fırıncı, ustalara taş çıkarıyor
Rizeli genç fırıncı, ustalara taş çıkarıyor
Rizeli genç fırıncı, ustalara taş çıkarıyor

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Fatih Aksoy, Fatih Aksu, Fatih, Rize, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rizeli genç fırıncı, ustalara taş çıkarıyor - Son Dakika


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