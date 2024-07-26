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Rizeli gençlerden kuryeleri rahatlatacak elektrikli motor projesi

RİZE - Rizeli gençler, kuryelerin masraflarını azaltmaya yönelik elektrikli motor projesi gerçekleştirdi.

Rizeli Habib Okumuş ve Ferşat Özçelik, kurdukları lojistik firması ile kuryelik hizmeti verirken kendileri adına çalışan kuryelerin maliyetleri artması üzerine bir çözüm arayışına girdiler. Gençler, lise arkadaşı olan Cem Burak Karagülle ve arkadaşı Kemal Amandurdyyev ile görüşerek kuryelerin masraflarını en aza indirebilecekleri proje ile ilgili çalışmalara başladılar. Arkadaşlar elektrikli motosikletlerin batarya teknolojilerini güncelleyip kuryelik için uygun bir motosiklet yapma kararı aldılar. Hali hazırda kullanılan bir batarya teknolojisini elektrikli motosikletle birleştirmeleri üzerine olumlu yanıt aldılar. Elektrikli motosikleti tamamlayan gençler test aşamasına geçti. Test aracı ilk olarak Samsun'dan Rize'ye 45 TL'lik elektrik tüketerek gelerek amacını gösterdi. Gençler projelerinde kuryelerin aylık yakıt maliyetlerini ortalama 8 bin TL azaltarak kazançlarını artıracak aynı zamanda çevreci bir çözüm oluşturdular. Yapılan testler sonucunda elektrikli motosikletin seri üretimine başlayacaklar.

"Amacımız kuryenin yüksek maliyetlerini daha düşük bütçelerle çözmek"

Yüksek maliyetleri en aza indirmek için bu projeyi yaptıklarını ifade eden Lojistik Firma sahibi Habib Okumuş, "Ekiplerimizin arasında en çok sıkıntı yaşadığımız şeylerden biri kuryelerimizin masrafları çok fazla olmaya başladı. Bu masraflar kendi yakıt ve bakım masraflarından oluşuyor. Bunları göz önünde bulundurarak bir çözüm üretmek istedik. Bundan dolayı Cem ve Kemal arkadaşlarımız ile iletişime geçtik. Cem ve Kemal batarya teknolojileri üzerinde geliştirmeler yapıyor. Rizeli gençler olarak böyle bir proje geliştirmek istedik. Asıl amacımız kuryeleri rahat ettirmek. Bir motor üretmek istedik. Hazır teknolojileri bir araya getirerek daha önce denenmemiş bir şeyi denemek istedik. Cem ve Kemal pil üzerinde çalışmalar yapıyordu. Onlarla görüşerek motor üzerinde testler yapmaya başladık. Onlarda aktif olarak testlerini yapıyordu. Biz bu motoru geliştirirken onlara kuryelerin sıkıntısını anlattık. Samsun'dan buraya 45 TL elektrik yakarak geldi. Bir batarya ile yaklaşık olarak 180 kilometre yol yapabiliyor. Batarya ömrü diğer batarya tiplerine göre daha uzun ömürlü haldeler. Bizim asıl amacımız kuryenin yüksek maliyetlerini daha düşük bütçelerde halletmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.