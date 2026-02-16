Robert Duvall 95 yaşında vefat etti - Son Dakika
Robert Duvall 95 yaşında vefat etti

16.02.2026 23:39
Oscar ödüllü ünlü oyuncu Robert Duvall, 95 yaşında hayatını kaybetti. Eşi, sosyal medya üzerinden duyurdu.

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Robert Duvall, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Baba (The Godfather) filminde avukat Tom Hagen ve Kıyamet (Apocalypse Now) filminde Albay Bill Kilgore karakterleriyle hafızalara kazınan ABD'li ünlü oyuncu Robert Duvall, 95 yaşında hayatını kaybetti. Duvall'ın ölüm haberini eşi sosyal medya üzerinden duyurdu. Luciana Duvall, vefat eden eşinin hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün, sevgili eşime, sevgili dostuma ve zamanımızın en büyük oyuncularından birine veda ettik. Bob, sevgi ve huzurla çevrili bir şekilde, evinde sakin bir biçimde hayata gözlerini yumdu. Dünya için Oscar ödüllü bir yönetmen, bir hikaye anlatıcıydı. Benim için ise en basit ifadelerle her şeydi" dedi.

Luciana Duvall, "Üstlendiği sayısız rolün her birinde karakterlerine ve onların temsil ettiği insan ruhunun gerçeğine her şeyini verdi. Bunu yaparken hepimize kalıcı ve unutulmaz bir miras bıraktı" dedi.

1931 yılı California doğumlu olan oyuncu, Kore Savaşı sonrasında askerlik yaptıktan sonra New York'a taşınmış ve ünlü oyunculuk eğitmeni Sanford Meisner'den eğitim almıştı. 1962'de rol aldığı ilk önemli filmde sadece birkaç sahnede görünmüştü. Bülbülü Öldürmek (To Kill a Mockingbird) filminde "Boo Radley" karakterini canlandıran Duvall, repliği olmamasına rağmen seyirciler üzerinde kendisini yıldızlığa taşıyan bir etki bırakmayı başarmıştı. 60 yılı aşan kariyeri ile tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında gösterilen Duvall, Sevecenlik (Tender Mercies) filmindeki rolü ile Oscar kazanmıştı. BAFTA, Altın Küre ve Primetime Emmy ödülleri de olan Duvall, kariyeri boyunca birçok defa Oscar'a aday gösterilmiş, hem başrol hem de küçük rollerdeki performanslarıyla ödüller kazanmıştı. Kovboylardan askeri figürlere kadar çok geniş bir yelpazede roller canlandıran Duvall, aynı zamanda iyi bir sinemacıydı. Duvall, 1997 yapımı The Apostle filminde başrollerden birini üstlenmenin yanı sıra bu filmin senaryosunu yazmış ve yönetmenliğini de üstlenmişti. 2010'lu yılların sonlarına kadar aktif olan Duvall, kariyeri boyunca birçok tarihi karakteri de canlandırmış, bunlar arasında Amerikan iç savaşı sırasındaki Konfederasyon Ordusu Komutanı Robert E. Lee (Gods and Generals), Joseph Stalin (HBO yapımı Stalin) ve Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann (The Man Who Captured Eichmann) de yer almıştı. Dört kez evlenen oyuncu, son evliliğini Arjantinli oyuncu ve yönetmen Luciana Pedraza ile yapmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

