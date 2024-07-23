Yerel

Rodos Seferi'nin 502'nci yılı anısına Bozüyük Menzili Paneli düzenlendi

MUĞLA - Muğla'da, Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi sırasında Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesi'nde kurduğu otağın 502'nci yılı anısına "Bozüyük Menzili Paneli" düzenlendi.

Bu tarihi olayın 502'inci yılında gerçekleştirilen panelde, Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusuyla Bozüyük'e gelişine ve burada kurulan otağın tarihi önemine dikkat çekildi. Panelde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve diğer üniversitelerden gelen uzman akademisyenler sunumlar yaptı. Panelistler arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adnan Çevik, Emekli Prof. Dr. Namık Açıkgöz ve Doç. Dr. Ümral Deveci, Pamukkale Üniversitesi'nden Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ve Medeniyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kadir Pektaş yer aldı.

Panel programında konuşma yapan Bozüyük Güzelköy Turizm Kalkındırma Derneği Başkanı Baki Gencel, "Kanuni Sultan Süleyman bugün Bozüyük köyümüze gelmiş ve burada hocalarımız daha iyi biliyor burada otağını kuruyor ve buradan da Menteşe'ye doğru gidiyor. Burada çok büyük desteklerini gördüğümüz Yatağan Kaymakamımız Mustafa Emre Kılıç ve Yatağan Belediye Başkanımız Mesut Günay bize çok büyük bir motive oldu. Biz de köy muhtarlığımız ve derneğimizle birlikte bu işe el attık. Derneğimiz 4 yıllık bir dernek yakın zamanda da dünya çevre gününü kutladık burada. Yaklaşık 100 torba pirinç dağıtarak bir farklılık oluşturarak çevremizi, ormanlarımızı, suyumuzu sahip çıkmakla ilgili faaliyetlerimiz bulundu. Katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz "dedi.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, "Bugün burada tarihi anma töreninde bir araya gelmekten büyük mutluluk duruyorum. Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında ordusuyla birlikte Bozüyük'e gelişinin 502'nci yıl dönümünü gururla anıyoruz. Osmanlı Cihan Devleti'nin büyük padişahı Kanuni Sultan Süleyman, sadece askeri zaferleriyle değil, kültürüyle ve adaletiyle de hatırlanır. Onun liderliğindeki ordular adalet ve barışı yaymak üzere yola çıkmışlardır. Rodos Seferi de bu ideal doğrultusunda ilerlemiştir. Bozüyük tarihi boyunca birçok lideri ve kahramanın geçiş yolu olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusuyla şehrimize gelişi hem bizim tarihi mirasımızı zenginleştiren, hem de şehrimizi daha da önemli kılan anlardan biridir. Bugün geçmişimizin büyük gününü anarken, geleceğimize göz atmalıyız. Bozüyük'ün barış, adalet ve hoşgörü geleceğe ev sahipliği yapacağına olan inancımız çok önemlidir. Geçmişten aldığımız güçle birlik ve beraberlik içinde daha güzel yarınlara ulaşacağımıza olan inancımızı koruyoruz. Bu vesileyle Kanuni Sultan Süleyman'ı ve ordusunu bir kez daha rahmetle anıyor, onların bize bıraktığı mirası yaşatma sorumluluğumuzu yeniden hatırlıyoruz" ifadesini kullandı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık "Bu güzel yaz akşamında Kanuni'nin ordusuyla gelip yaşadığı ve otağı kurduğu Bozüyük mahallemizde olmaktan dolayı, aynı havayı teneffüs etmekten dolayı mutlu olduğumu belirtmek isterim. Sadece deniziyle, kumuyla, güneşiyle değil, kültür varlıklarıyla da ülkemizin ve dünyamızın cennetten bir köşesi. Muğla'yı her yıl milyonlarca turist ziyaret ediyor. Geçtiğimiz yıl 3 buçuk milyon yabancı, 7 milyon turist ziyaret etti. Tabi varlık daha çok denizler, sahiller oldu. Ama son zamanlarda Cumhurbaşkanlığımızın desteğiyle, Kültür Bakanlığımızın desteğiyle, Valiliğimizin desteğiyle, üniversite hocalarımızın başkanlıklarında çok güzel arkeolojik kazılar yapıldı. Stratonikeia, Beçin ve birçok tarihi yerlerimiz ortaya çıkarıldı. Muğla her şeyiyle çok zengin. Özellikle antik çağlardan günümüze Bizans, Roma, Menteşeoğulları, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi inanılmaz değerlerimiz, eserlerimiz var. Bunları hem milletimizin, Muğlalıların hem de yabancı ziyaretçilere sunmak istiyoruz. Hem devlet olarak, hem valilik olarak büyük bir gayret içerisindeyiz. Burada Bozüyük köyünde gördüğüm, biraz önce kaymakam bey ve belediye başkanımızla beraber konakları ve tarihi yerleri gezdik. Hakikaten büyük bir değer. Bizler Muğla valiliği olarak daha önce görmüştük. İnşallah bizler Bozüyük mahallemizin daha da güzelleşmesi için, tarihi yerlerimizin gün yüzüne çıkarılması için gerekli desteği ve çabayı göstereceğiz. Likya yolu, Karya yolu çok önemli o konuda da projede eksik kalan taraflarını valilik olarak gerekli desteği vereceğiz" dedi.