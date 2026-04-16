Rojin Kabaiş'in Ölümünde Gizli Kalmış Bağlantılar

16.04.2026 19:38
Baba Nizamettin Kabaiş, Rojin'in dosyasının örtbas edilmeye çalışıldığını ve delillerin karartıldığını belirtti.

Haber: İshak KARA

(VAN) - 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş dosyalarının birbirine benzediğini belirtti ve "Rojin Kabaiş'in dosyası aynı şekilde Gülistan Doku dosyası gibi örtbas etmeye çalışılıyor. Van Üniversitesinin rektörü delilleri karartıyor. Öğrencileri susturdu. Kamera kayıtlarını sildiler." dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 18 gün süren arama çalışmalarının ardından 15 Ekim 2024'te Van Gölü Molla Kasım sahilinde cansız bedeni bulunmuştu. Ölümü "şüpheli" olarak değerlendirilen Kabaiş'in dosyasına ilişkin süreç devam ediyor.

2020 yılında kaybolan ve aradan 6 yıl geçmesine rağmen bulunamayan Gülistan Doku soruşturmasında 7 ilde 13 kişinin gözaltına alınması sonrası Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'ten açıklama geldi. Baba Kabaiş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gülistan Doku Tunceli Üniversitesi'nde okuyordu. 6 yıldır dosyası karanlıktaydı. Ama 6 yıldan sonra dosya aydınlandı. Şu anda valinin oğlu dahil 13 kişi gözaltında. Rojin Kabaiş'ın dosyası da bu dosyaya benziyor. Rojin Kabaiş'in dosyası aynı şekilde Gülistan Doku dosyası gibi örtbas etmeye çalışılıyor. Van Üniversitesinin rektörü delilleri karartıyor. Öğrencileri susturdu. Kamera kayıtlarını sildiler."

"Adalet Bakanı'na teşekkür ederim"

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl delilleri gizlediler, sakladılar. Ama nasıl o açığa çıktıysa Allah'ın izniyle Rojin'in dosyası da aydınlanacak. Katil de bulunacak. En ağır ceza neyse onlara versinler. Adalet Bakanı'na da buradan teşekkür etmek istiyorum. Onun tarihi kelimeleri vardı. 'Ucu nereye dokunursa dokunursa dokunursun, bu olayın çözülmesini istiyoruz.' dedi. Genç kızlarımıza karışmasınlar, kadınlar ölmesin. Çok mağdur aileler var. Böyle bunun benzerinde olaylar çok oluyor. Hemen örtbas ediyorlar, 'intihar etmiş, kaza olmuş, kalp krizi geçirmiş, balkondan düşmüş' diyerek bu şekilde dosyaları kapatmaya çalışıyorlar.

"Benim çocuğumun ölüm sebebi de üniversitedir"

Ama ben bu dosyanın peşini bırakmayacağım. Benim çocuğuma ne oldu? Benim çocuğumun ölüm sebebi de üniversitedir. Çünkü ben çocuğumu onlara emanet ettim, 3 gün sonra ortadan yok oldu. Cinayet olduğu belli. Katillerin izi var ama tutuklu yok. 2 erkek DNA'sı tespit edilmiş, boğazına zarar vermişler. Avukatlar sorular soruyorlar ama cevap alamıyorlar. Gülistan Doku'nun dosyası aydınlandı, sıra Rojin Kabaiş'e geldi."

Kaynak: ANKA

DMM’den okul saldırılarında “Saldırgan serbest bırakıldı” ve “polisle çıkarıldı” iddialarına yalanlama DMM'den okul saldırılarında “Saldırgan serbest bırakıldı” ve “polisle çıkarıldı” iddialarına yalanlama
Arda Güler yine çok uzaklardan attı: Tüm dünya bu gollerini konuşacak Arda Güler yine çok uzaklardan attı: Tüm dünya bu gollerini konuşacak
Maraş’ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı Maraş'ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
İstanbul Valisi Davut Gül’den panik yaratan paylaşımlara yönelik açıklama İstanbul Valisi Davut Gül'den panik yaratan paylaşımlara yönelik açıklama
Senato reddetti Trump, İran’ı istediği gibi vurabilecek Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek
Kahramanmaraş’taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar 591 hesap hakkında inceleme Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme

Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
Maraş'taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
