Romanlar iftarda buluştu - Son Dakika

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 8 Nisan Dünya Romanlar günü sebebi ile romanlara özel iftar programı düzenledi. Programda Düzce'de ki roman vatandaşlar iftarda bir araya geldi.

Dünya Romanlar günü dolayısıyla Düzce'de ki romanlara yönelik iftar programı düzenlendi. Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce düzenlenen iftar programına Vali Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, protokol üyeleri de roman vatandaşları yalnız bırakmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, "Roman vatandaşlarımız için çeşitli etkinlikler ile güne başladık. Şimdi iftar programı tertip ettik. Onların renkli dünyasına çeşitli destekler vermeye devam edeceğiz. Katılımcı herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İftar programında ayrıca semazen gösterileri de düzenlenirken, program yapılan dua ile sona erdi. - DÜZCE