Romanlar iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Romanlar iftarda buluştu

09.04.2022 10:27
Romanlar iftarda buluştu

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 8 Nisan Dünya Romanlar günü sebebi ile romanlara özel iftar programı düzenledi.

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 8 Nisan Dünya Romanlar günü sebebi ile romanlara özel iftar programı düzenledi. Programda Düzce'de ki roman vatandaşlar iftarda bir araya geldi.

Dünya Romanlar günü dolayısıyla Düzce'de ki romanlara yönelik iftar programı düzenlendi. Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce düzenlenen iftar programına Vali Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, protokol üyeleri de roman vatandaşları yalnız bırakmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, "Roman vatandaşlarımız için çeşitli etkinlikler ile güne başladık. Şimdi iftar programı tertip ettik. Onların renkli dünyasına çeşitli destekler vermeye devam edeceğiz. Katılımcı herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İftar programında ayrıca semazen gösterileri de düzenlenirken, program yapılan dua ile sona erdi. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Romanlar Günü'nde iftarda buluştular Romanlar Günü'nde iftarda buluştular Erzurum'da Nisan ayında kar süprizi: Kent beyaza büründü Erzurum'da Nisan ayında kar süprizi: Kent beyaza büründü

AK Parti, Nisan, Düzce, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Romanlar iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
10:27 CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Erbakan'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tutuklandığımda ilk avukat gönderenlerden biriydi, asla unutmam
10:25 Motosiklet sürücülerinin tehlikeli dayanışması: Akan trafikte hem aracını sürdü hem de arızalanan motoru ayağıyla itti
10:22 Zelenski tren garında 52 insanın öldüğü katliamdan Putin'i sorumlu tuttu: Bu sınırı olmayan kötülük cezalandırılmalı!
10:16 NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü
10:13 Yeşilçam'ın yakışıklı jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! Formülü verdi: Hayatımı temiz havada geçiriyorum
10:10 100 yaşındaki köpek balığının içini açtılar ve gördükleri karşısında şaşkına düştüler: Meğer bebekmiş!
10:08 Bir kadın cinayeti daha: Bu kez yer Burdur! Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi av tüfeğiyle vurdu
09:51 Bakan Koca Nisa bebekten güzel haberler verince sütannesi havalara uçtu: Süt kokulu kızım, öyle güzel dualar alıyorsun ki!
09:41 Portekiz, Trabzon'un Yunan yıldızının 12 milyon euroluk bonservisine evet dedi: Son sözü Bakasetas söyleyecek
09:37 Putin; düşürülen Rus uçağına karşı İstanbul'a atom bombası atılmasını isteyen Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 10:35:55. #1.13#
SON DAKİKA: Romanlar iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement