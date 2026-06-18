Romanların Sorunlarına Dikkat

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, Roman bireylerin sorun ve ihtiyaçlarının tespitine yönelik çalışma yapıyor, Yetkilileri evinde ağırlayan Eskişehir Romanlar Derneği Başkanı Mehmet Bakırcı, "Toplumun yüzde 30'u bizim Roman vatandaşlarımıza ön yargılı. Hiçbir devlet dairesinde bir ön yargıyla karşılaşmıyoruz ama bazı kesimler bize başka gözle bakıyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, proje kapsamında Eskişehir Romanlar Derneği Başkanı Mehmet Bakırcı'nın evini ziyaret etti. Müdürlük yetkililerini ailesiyle birlikte evinde ağırlayan Bakırcı ve ailesi, Roman vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarını detaylı bir şekilde anlattı.

"Yetişkin eğitimi fırsatlarını erişimini güçlendirmek için buradayız"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Erasmus Projeler Koordinatörü Özlem Çolpan, yürüttükleri proje hakkında bilgi paylaştı. Çolpan, "Bugün burada Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak ortağı bulunduğumuz Erasmus K210 ADU Yetişkin Eğitimi projemiz hakkında heyecanımızı paylaşmak için buradayız. Bu proje, Sırbistan Ulusal Ajansı tarafından fonlanan bir Roman derneği koordinatörlüğünde yürütülmekte olan; Portekiz, İtalya ve Türkiye'den ortak kurumların katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Türkiye'yi ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak biz temsil etmekteyiz. Burada öncelikle projemizin temel amacı; yetişkin Roman bireylerin eğitim ihtiyaçlarını daha yakından anlamak, karşılaştıkları sosyal ve eğitim engelleri birlikte belirlemek ve beceri gelişim alanlarını açıkça ortaya koymak ve yetişkin eğitimi fırsatlarını erişimini güçlendirmek için buradayız. Çünkü inanıyoruz ki eğitim, yalnızca bireysel gelişimin değil, aynı zamanda sosyal içerme, fırsat eşitliği ve toplumsal refahın da en güçlü araçlarından biri. Projemiz aslında uluslararası bir proje, dolayısıyla uluslararası ortaklarımız Sırbistan Belgrad'dan bir Roman derneği, Portekiz'den bir okul, yine yetişkin eğitimiyle ilgili eğitim veren bir kurum, İtalya'dan Psikoloji Derneği ile Türkiye'den Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak projede yer alıyoruz. Proje kapsamında yine Romanlarla workshop, atölyeler yapacağız. Onların eğitim ihtiyaçlarını birlikte belirleyip Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına politika önerisi çıktısıyla projemizi sonlandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Toplumun yüzde 30'u bizim Roman vatandaşlarımıza ön yargılı"

Eskişehir Romanlar Derneği Başkanı Mehmet Bakırcı ise konuşmasında, "Toplumun yüzde 30'u bizim Roman vatandaşlarımıza ön yargılı. Bu bir gerçek, bunu hiç değiştiremiyoruz. Romanların ağırlıklı olarak iş sorunları va. Birçokları okuryazar olamadıkları için işe giremiyorlar. Okuryazarlığı az olduğu için ancak çöp, temizlik yapıyorlar. Burada Roman vatandaşlarımız yüzde 20'sinin durumları iyi ama yüzde 80'inin maddi durumları zayıf. Burada vatandaşlarımıza karşı ön yargılı davranılmamasını istiyoruz. Toplumun yüzde 80'i baş tacı ama yüzde 20'lik bir kısım hala bize ön yargılı davranıyor. Biz de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzülüyoruz. Biz de bu vatanın evladıyız, biz de bu devletin insanıyız. Yani hiçbir devlet dairesinde bir ön yargıyla karşılaşmıyoruz ama bir pazara çıktığımızda, ne bileyim bir yere gittiğimizde o zaman işte bazı kesimler bize bir başka gözle bakıyor" ifadelerini kullandı.

"Aza kanaat ediyoruz, şükrediyoruz"

Romanların aza kanaat eden insanlar olduklarını vurgulayan Bakırcı, "Örnek veriyorum, bir tane Roman vatandaşı gider ayakkabı boyar, akşama kadar 300-500 lira, her neyse ekmeğini alır, akşam üzeri evine geldi mi oynar. O da bir mutluluktur. Aza kanaat getirmektir bu yani. Dünyayı karnına sokacakmış gibi, 'Hepsi benim olsun' telaşında değil bizim vatandaşlarımız. Günlük çoluk çocuğunun rızkını aldılar mı, 'Elhamdülillah çok şükür' derler" diye konuştu.

"İmkanlarımız kısıtlıydı, fakirlikten dolayı okuyamadık"

Kendisinin 13 yaşında evlendiğini, şu anda 5 çocuğu ve 14 torunu olduğundan bahseden Bakırcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben küçük yaşta evlenmeye, başlık parasına karşıyım. Bizim Roman düğünlerinde ağırlıklı olarak alkol tüketimi fazla oluyor, bunlara karşıyım. Mesela küçük yaşta evleneceğine çocuk okusa, ekmeğini eline alsa, kendi ayaklarının üzerinde durup daha sonra bildiği gibi evlense daha mutlu olur kanısındayım. 13-14 yaşında rahmetli babam gitti, bana bacısının kızını aldı. Bizim söz söylemeye bir hakkımız yoktu. Biz 13 yaşında evlendik, 14 yaşında baba olduk. Yani acı bir şey, öyle hani görüldüğü gibi değil. Benim şimdi torunumun çocuğu var. O zamanlar imkanlarımız da, fakirlikten dolayı okuyamadık. Belki okusaydım hayatımız başka türlü olurdu. Küçük yaşta evlenmeye karşıyım. Bunu bütün Türkiye'deki Roman büyüklerime, küçüklerime saygılarımla, sevgilerimle arz ediyorum, küçük yaşta çocuklarınızı evlendirmeyin, onların günahlarına girmeyin." - ESKİŞEHİR