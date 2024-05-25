Romanya'da Jetpack ile Kazazedeye Müdahale Tatbikatı - Son Dakika
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Yerel

Romanya'da Jetpack ile Kazazedeye Müdahale Tatbikatı

Romanya'da Trascaului Dağı'nın zirvesindeki kazazedeye müdahale için jetpack ile gerçekleştirilen tatbikatta, yürüyerek 2 saatte ulaşılan noktaya 2 dakikada varıldı. Jetpack geliştiricisi Gravity Industries'in kurucusu Richard Browning, Romanya İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Dairesi (DSU) ile iş birliği içinde Trascaului Dağı'nın zirvesindeki kazazedeye müdahale tatbikatı gerçekleştirdi. Kazazede müdahalede kullanılacak defibrilatör cihazı taşıyan Browning, 2 saatte varılan noktaya jetpack ile 2 dakikada ulaştı. Şirketten yapılan açıklamada, 'Bu tatbikatta olduğu gibi kalp durması gibi yoğun bakım vakalarında her dakika önemlidir' ifadeleri kullanıldı. Richard Browning, 'Yerel dağ kurtarma ekibi ve DSU'dan oluşan harika bir ekiple, böyle muhteşem bir ortamda ekipmanımızın çığır açan kapasitesini göstermek büyük bir ayrıcalıktı. Dağlarda hayat kurtarmaya yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz' ifadelerini kullandı. Romanya Acil Durumlar Dairesi (DSU) Başkanı Raed Arafat ise, 'Hayat kurtarabileceğimiz muhteşem bir teknoloji. Teknolojiyi gerçek şartlarda test etme davetimizi kabul eden şirket temsilcilerine teşekkür ederiz' dedi.

25.05.2024 17:59
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Romanya'da Trascaului Dağı'nın zirvesindeki kazazedeye müdahale için jetpack ile gerçekleştirilen tatbikatta, yürüyerek 2 saatte ulaşılan noktaya 2 dakikada varıldı.

Jetpack geliştiricisi Gravity Industries'in kurucusu Richard Browning, Romanya İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Dairesi (DSU) ile iş birliği içinde Trascaului Dağı'nın zirvesindeki kazazedeye müdahale tatbikatı gerçekleştirdi. Kazazede müdahalede kullanılacak defibrilatör cihazı taşıyan Browning, 2 saatte varılan noktaya jetpack ile 2 dakikada ulaştı. Şirketten yapılan açıklamada, "Bu tatbikatta olduğu gibi kalp durması gibi yoğun bakım vakalarında her dakika önemlidir" ifadeleri kullanıldı.

"Dağlarda hayat kurtarmaya yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Richard Browning, "Yerel dağ kurtarma ekibi ve DSU'dan oluşan harika bir ekiple, böyle muhteşem bir ortamda ekipmanımızın çığır açan kapasitesini göstermek büyük bir ayrıcalıktı. Dağlarda hayat kurtarmaya yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Romanya Acil Durumlar Dairesi (DSU) Başkanı Raed Arafat ise, "Hayat kurtarabileceğimiz muhteşem bir teknoloji. Teknolojiyi gerçek şartlarda test etme davetimizi kabul eden şirket temsilcilerine teşekkür ederiz" dedi. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Romanya'da Jetpack ile Kazazedeye Müdahale Tatbikatı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Romanya'da Jetpack ile Kazazedeye Müdahale Tatbikatı - Son Dakika
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