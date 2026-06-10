RTÜK Üst Kurul Başkan Vekili Güçer, ERÜ'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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RTÜK Üst Kurul Başkan Vekili Güçer, ERÜ'de öğrencilerle buluştu

RTÜK Üst Kurul Başkan Vekili Güçer, ERÜ\'de öğrencilerle buluştu
10.06.2026 17:23  Güncelleme: 17:25
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RTÜK Başkan Vekili Deniz Güçer, Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta geleneksel medyadan dijitalleşmeye ve yapay zekaya kadar medya sektöründeki dönüşümü öğrencilerle paylaştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üst Kurul Başkan Vekili Deniz Güçer, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) düzenlenen 'Dünden Bugüne Ne İzledik, Ne İzliyoruz?' konulu konferansta öğrencilerle buluştu.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde düzenlenen konferansa Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üst Kurul Başkan Vekili Deniz Güçer, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Medya ve yayıncılığın geçmişten bugüne geçirdiği dönüşümü değerlendiren Güçer, televizyon, radyo ve dijital platformların toplum üzerindeki etkilerine ilişkin görüşlerini paylaştı. Güçer, dijitalleşmenin medya sektöründe önemli değişimlere yol açtığını belirterek, "Bugün Türkiye'de 116 yerel, 7 bölgesel ve 14 ulusal olmak üzere toplam 137 televizyonumuz bulunuyor. Radyo 778 yerel, 78 bölgesel ve 37 ulusal olmak üzere toplam 893 radyomuz bulunuyor. Bu rakamlardan neyi anlıyoruz? Evet, dijitalleşme hızlı ama geleneksel medya kanalları özellikle haber konusunda güvenilir en önemli kaynaklar arasında gösteriliyor. Bu bizim geleneksel medyamız açısından büyük şans. Bunlar tabi ki bize dijital medya okuryazarlığı, medya okuryazarlığı gibi bazı kavramlarında hayatımıza girmesi gibi sebep oldu. Ama bununla yetinmedik şimdi de yapay zekayı ve orada yapılanları konuşuyoruz. 90'larda özel televizyonlar, gazetelere karşı önemli bir savaş vermişti. Çünkü orada hız devreye girmişti, gazeteler doğal olarak kendilerini dönüştürdüler ve internet sitelerine taşınmak zorunda kaldılar. Her gün dünyanın birçok gazetesi de artık kağıt baskı yapmıyor. Hepsi internet üzerinden aboneliklerle yayın hayatını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Güçer'e plaket takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Teknoloji, Kayseri, Eğitim, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel RTÜK Üst Kurul Başkan Vekili Güçer, ERÜ'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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