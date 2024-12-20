RTÜK Başkanı Şahin: Sosyal Medyada Yalan Gerçeklik 40 Kat Daha Fazla - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Şahin: Sosyal Medyada Yalan Gerçeklik 40 Kat Daha Fazla

RTÜK Başkanı Şahin: Sosyal Medyada Yalan Gerçeklik 40 Kat Daha Fazla

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Konya'da katıldığı İklim Yayıncılığı Forumu'nda sosyal medyadaki algı yönetiminin artışına dikkat çekti ve doğru bilgiye olan rağbetin azaldığını vurguladı. Şahin, RTÜK'ün medya okuryazarlığına önem verdiğini belirtti.

20.12.2024 13:33  Güncelleme: 13:39
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Konya'da İklim Yayıncılığı Forumu'na katıldı. RTÜK Başkanı Şahin, "Özellikle sosyal medyadaki yalan gerçeklik ve algı yönetimi bence 40 kat daha fazla. Doğruya rağbet belki de azaldı" dedi.

Çeşitli programlara katılmak için Konya'ya RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ilk olarak Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen İklim Yayıncılığı Forumu'na katıldı. Burada konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK olarak biz özellikle medya okuryazarlığı altında, okuryazarlıklara önem veriyoruz. Dezenformasyona uğramamak için elimizden geleni yapıyoruz. Belki buradaki pek çok genç arkadaşımızın zihinlerinde RTÜK, sadece ve sadece ceza veren, bunun yanında düzenleyici tedbir almayan sadece işin ceza boyutunda olan bir kurum olarak algılanır ama onun aksine ben 6 yıldır görev süremde yapılan faaliyetlerde tedbirler ve farkındalık eğitimleri hep ön planda olmuştur" diye konuştu.

"Doğruya rağbet belki de azaldı"

Başkan Şahin, "Özellikle sosyal medyadaki yalan gerçeklik ve algı yönetimi bence 40 kat daha fazla. Doğruya rağbet belki de azaldı. Doğru yapılana rağbet azaldı. Yalan yanlış dezenformasyona getirmiş olduğu algı yönetimindeki algı arttı. Paylaşılma, görülme ve beğenilme isteği kötü de olsa artık prim yapmakta. Aslında belki de ne yapabiliriz diye konuşmamız lazım" şeklinde konuştu.

"İklim değişikliğinin zararları düşündüğümüzden çok daha fazla hayatımızı olumsuz etkilemeye başladı"

Programın ev sahibi aynı zamanda konuşmacı olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise "Belediyecilik ve şehir çok yoğun bir gündem ama şuna emin olabilirsiniz ki belediyelerin en önemli 2 gündem maddesi var. Birincisi iklim değişikliği, diğeri de göç. Bütün şehirler bunlardan ciddi manada etkileniyor. Dünyada belediyecilik bu yöne doğru ilerliyor. Bizim hep ifade ettiğimiz, bu konuların biz tarafı değiliz, yani karar verme mekanizmasının bir parçası değiliz. Biz şehirler olarak bu durumlardan etkilenen kurumların yöneticileriyiz. İklim değişikliğinin zararları düşündüğümüzden çok daha fazla hayatımızı olumsuz etkilemeye başladı" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel RTÜK Başkanı Şahin: Sosyal Medyada Yalan Gerçeklik 40 Kat Daha Fazla - Son Dakika

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