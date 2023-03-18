RTÜK'ten Halk TV'ye inceleme - Son Dakika
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RTÜK'ten Halk TV'ye inceleme

18.03.2023 20:29
RTÜK'ten Halk TV'ye inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez" dedi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçimler yaklaşırken medyanın dikkat etmesi gereken kurallar belliyken Halk TV'nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez. Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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RTÜK'ten Halk TV'ye inceleme RTÜK'ten Halk TV'ye inceleme

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Son Dakika Yerel RTÜK'ten Halk TV'ye inceleme - Son Dakika


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SON DAKİKA: RTÜK'ten Halk TV'ye inceleme - Son Dakika
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