RTÜK'ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası - Son Dakika
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RTÜK'ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası

30.06.2022 00:58
RTÜK'ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RÜK) tarafından Halk TV, KRT, Tele 1 ve Radyo Sputnik'e üst sınırdan idari para cezası verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RÜK) tarafından Halk TV, KRT, Tele 1 ve Radyo Sputnik'e üst sınırdan idari para cezası verildi.

Haftalık olağan toplantısını yapan RTÜK, izleme raporlarını masaya yatırdı. RTÜK'ün masasındaki ilk dosyalar Halk TV'ye aitti. "Kadraj" adlı programda "Van Başkale'de Tartışmalı Görüntü" başlığıyla ekrana getirilen habere ilişkin yayın konukları emekli Tuğgeneral Dr. Haldun Solmaztürk ve Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın jandarma teşkilatı hakkındaki sözlerinden dolayı yaptırım kararı verildi. Söz konusu yayın ile 6112 sayılı Kanun'da yer alan "Yayın hizmetleri,.. kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal eden Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

RTÜK tarafından Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un konuk olarak katıldığı "Mesele" isimli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kişilik haklarına saldırıldığı belirtilerek, yaptırım uygulandığı kaydedildi.

KRT'de ise İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret edildiği ifade edilen "Olağan İşler" programı müeyyideye sebep oldu. Bahadır Özgür, Mustafa Hoş, Hakkı Özdal ve Ayşen Şahin'in konuşmacı olarak katıldığı programda Bakan Soylu hakkında "iftara niteliğinde" ifadelere yer verilmesini yayın ilkelerinin ihlali olarak değerlendiren Üst Kurul, KRT'ye üst sınırdan idari para cezası uyguladı.

Merdan Yanardağ'ın moderatörlüğünü yaptığı Tele 1'in "18 Dakika" programını da görüşen Üst Kurul, yayında gerçek dışı bir şekilde hükümetin insanların yaşam haklarını engellediği iddialarını yayın ilkelerinin ihlali olarak tespit etti.

RTÜK toplantısında bir müeyyide de Radiosputnik'e çıktı. "Ali Çağatay'la Seyir Hali" isimli programda sunucu Ali Çağatay'ın bir alkollü içki türü ve markasını belirterek alkol kullanımını özendirici nitelikte yaptığı yayın için ilgili yayıncı kuruluşa RTÜK tarafından idari para cezası verildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Mustafa Kurdaş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel RTÜK'ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası - Son Dakika

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