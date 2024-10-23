RTÜK'ten yayın yasağı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısı ile ilgili yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada medyada TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ile ilgili resmi kurumlardan alınmamış bilgi ve görüntülerin yer aldığını ifade ederek, "Yerli ve milli savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır. Medyamızda, resmi makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir. Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır. İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - ANKARA